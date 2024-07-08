Войти
Военное обозрение

ВСУ пытаются копировать форму ВС РФ для возможного проведения диверсий

478
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские военные отмечают увеличения числа случаев использования националистами камуфляжа A-Tacs FG. Несмотря на то, что его производит американская компания, в армиях западных стран он не получил большого распространения. А вот в ВС РФ широко используется аналог этого камуфляжа. У нас он известен как «МОХ». Наряду с расцветкой «Мультикам» этот тип экипировки является наиболее популярным в российской армии.

Как поясняют российские военные, пока речь не идёт о массовом переодевании боевиков Зеленского в форму, аналогичную той, что используется в ВС РФ. Зафиксированы лишь единичные случаи. Но они вполне могут свидетельствовать о том, что ВСУ планируют проведение диверсий с переодеванием.

Стоит отметить, что единичные случаи использования формы и экипировки ВС РФ фиксировались еще в самом начале специальной военной операции. Тогда националистам удалось проникнуть в расположение российских подразделений и захватить пленных. После этих случаев вопросам бдительности на линии соприкосновения уделялось особое внимание. А российским военным негласно запретили использовать так называемый пиксельный камуфляж, в который одевают украинских солдат.

Эксперты поясняют, что камуфляж A-Tacs FG, который сейчас пытаются использовать националисты, очень хорош для использования в лесистой местности. В нем фигура человека как бы размывается. В городских условиях он также зарекомендовал себя с лучшей стороны. При загрязнении и запылении, характерных для боя в городе, силуэт бойцы также размывается. Мультикам же больше подходит для действий в осенний период, когда так называемая зеленка пропадает. Но с учетом того, что сейчас разгар лета, нашим бойцам следует быть максимально внимательными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
30.08.2006
Россия и США начали работу по подготовке соглашения о защите информации в космической деятельности – С.Иванов
29.08.2006
США и РФ могут подписать соглашения о сотрудничестве в области оборонных технологий и космической деятельности, - Сергей Иванов
28.08.2006
Россия при необходимости в одностороннем порядке выйдет из Договора по РСМД
23.08.2006
Игра в санкции
23.08.2006
Новое качество ВВС
17.08.2006
Американский генерал учится летать на нашем "МиГе"
16.08.2006
Производство нового военного самолета Ил-76МФ будет переведено из Ташкента в Ульяновск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов