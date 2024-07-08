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Российские военные отмечают увеличения числа случаев использования националистами камуфляжа A-Tacs FG. Несмотря на то, что его производит американская компания, в армиях западных стран он не получил большого распространения. А вот в ВС РФ широко используется аналог этого камуфляжа. У нас он известен как «МОХ». Наряду с расцветкой «Мультикам» этот тип экипировки является наиболее популярным в российской армии.

Как поясняют российские военные, пока речь не идёт о массовом переодевании боевиков Зеленского в форму, аналогичную той, что используется в ВС РФ. Зафиксированы лишь единичные случаи. Но они вполне могут свидетельствовать о том, что ВСУ планируют проведение диверсий с переодеванием.

Стоит отметить, что единичные случаи использования формы и экипировки ВС РФ фиксировались еще в самом начале специальной военной операции. Тогда националистам удалось проникнуть в расположение российских подразделений и захватить пленных. После этих случаев вопросам бдительности на линии соприкосновения уделялось особое внимание. А российским военным негласно запретили использовать так называемый пиксельный камуфляж, в который одевают украинских солдат.

Эксперты поясняют, что камуфляж A-Tacs FG, который сейчас пытаются использовать националисты, очень хорош для использования в лесистой местности. В нем фигура человека как бы размывается. В городских условиях он также зарекомендовал себя с лучшей стороны. При загрязнении и запылении, характерных для боя в городе, силуэт бойцы также размывается. Мультикам же больше подходит для действий в осенний период, когда так называемая зеленка пропадает. Но с учетом того, что сейчас разгар лета, нашим бойцам следует быть максимально внимательными.