В России защиту важных инфраструктурных объектов хотят доверить FPV-дронам

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В РФ прошли успешные испытания системы охраны важных объектов инфраструктуры FPV-дронами. Об этом сообщает РИА Новости. Как подчеркивает издание, тестирование новой системы прошло на одном из аэродромов. При этом его обычная работа не прерывалась.

Суть испытаний заключалась в том, чтобы доверить охрану и противовоздушную оборону важного объекта операторам FPV-дронов «Джокер-10». Это изделия благодаря работе операторов имеет возможность не только контролировать периметр объекта, но и защищать его от атак беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, имеющих большой радиус действия.

Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Мы провели тестовую работу FPV-пилотов под управлением диспетчеров аэродрома. Вся работа проводилась под прямым контролем руководителя полетами

– рассказал агентству разработчик проекта, гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин.

Он добавил, что сотрудники аэродрома, на котором проходили испытания, уже обучены управлению новой системой, которая предусматривает возможность уничтожения беспилотников противника. «Джокеры» имеют возможность уничтожать приближающиеся к объекту БПЛА с помощью взрывчатки, поражающих элементов, которые выпускаются из специальных труб, или методом воздушного тарана. Кроме того, FPV-дроны также могут отпугивать птиц, которые нередко представляют реальную угрозу безопасности полетов.

FPV-охрана и ПВО – это новая реальность

– резюмировал Дмитрий Кузякин.

Стоит напомнить, что вопрос защиты важных объектов инфраструктуры приобрел особую актуальность с началом СВО на Украине. Боевики киевского режима регулярно атакуют крупные промышленные предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и даже стратегические РЛС. Поэтому внедрение новой системы защиты и ПВО пришлось бы как нельзя кстати.