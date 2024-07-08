Орбан заявил, что НАТО следует сохранить как мирный альянс

Вашингтон. 6 июля, ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что блок НАТО с момента своего создания по мере развития трансформировался из оборонительного в наступательный, что противоречит его основополагающим ценностям.

"Стоит помнить, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от способности поддерживать мир. Но сегодня на повестке дня не мир, а война; вместо обороны - наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО", - написал он в статье для американского еженедельника Newsweek.

Премьер добавил, что целью создания альянса "было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития".

Он выразил несогласие с большинством стран-членов блока, "которые заявляют о необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире", заявив, что "чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем больше они способствуют ускорению его возникновения".

"Если же НАТО выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, оно совершит самоубийство", - считает Орбан.

"Сегодня характер пророчества о конфронтации становится все более очевидным благодаря новостям о том, что началась подготовка к возможной операции НАТО в Украине, и даже заявлениям на высоком уровне о том, что войска из стран-членов НАТО уже находятся вблизи украинского фронта", - отметил венгерский премьер.