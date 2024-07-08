В России успешно испытали систему ПВО из FPV-дронов

ЦКБР: систему охраны объектов с FPV-дронами испытали на российском аэродроме

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Систему охраны инфраструктурных объектов, в которой используются FPV-дроны, успешно испытали на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не прерывая его повседневной работы, сообщил РИА Новости разработчик данного проекта гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Ранее в интервью РИА Новости Кузякин сообщал, что разработанные ЦКБР FPV-дроны "Джокер-10" адаптировали под выполнение задач ПВО и охраны. FPV-расчеты охраны могут с их помощью не только контролировать периметр объекта, но и поражать дальнолеты ВСУ с помощью взрывчатки, стрельбы поражающими элементами из специальных труб или таранить их.

"Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с "пушкой", но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме. Мы убедились в радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Мы провели тестовую работу FPV-пилотов под управлением диспетчеров аэродрома. Вся работа проводилась под прямым контролем руководителя полетами", — сказал собеседник агентства.

Кузякин отметил, что специалисты ЦКБР уже обучили сотрудников аэродрома управлять системой FPV, которая предполагает осуществление оперативного мониторинга объекта и физическое уничтожение аппаратов-"нарушителей" как на земле, так и в воздухе.

В обычном режиме FPV-расчет охраны выполняет ежедневные орнитологические облеты аэродрома и прилегающих территорий для разгона птиц.

"В ходе испытаний мы накопили базу знаний и компетенции по организации работы FPV-ПВО охраны в рамках действующего аэродрома. Убедились, что мы как минимум не мешаем, а как максимум можем очень быстро и оперативно отреагировать на нарушение воздушного или наземного периметра. Появилась возможность очень быстро "слетать и посмотреть". В нашем эксперименте пилоты FPV находились в специальном пункте дислокации. Диспетчеры аэродрома управляли не только воздушным движением, но и работой FPV-пилотов. Испытания показали, что они могут очень неплохо взаимодействовать, никому не мешая и успешно выполняя защитные или регламентные функции. FPV-охрана и ПВО — это новая реальность, которая, по нашему мнению, должна быть реализована повсеместно", — отметил глава ЦКБР.

ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер" и комплекса наземного оборудования. Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк Центра — выпускники МФТИ.