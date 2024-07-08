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ТАСС

Источник: корабль "Североморск" выйдет из ремонта в сентябре

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Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск"
Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Как передает источник, также модернизируют большой противолодочный корабль проекта 1155 во фрегаты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль (БПК) "Североморск" проекта 1155 Северного флота выйдет в сентябре из ремонта, выполняемого на одном из заводов в Кронштадте. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Завершение ремонта корабля планируется на сентябрь, после чего он отправится на "севера", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Другой источник агентства отметил, что ведется работа по модернизации БПК проекта 1155 во фрегаты. "Фрегат "Маршал Шапошников", получивший после модернизации новые ударные возможности, находится в строю Тихоокеанского флота (ТОФ), ведется работа по модернизации "Адмирала Виноградова". В составе ВМФ России сейчас 5 БПК проекта 1155, не считая "Маршала Шапошникова" и "Адмирала Виноградова".

Главным ударным комплексом "Маршала Шапошникова" после модернизации стал "Калибр-НК". Другой источник ТАСС не исключил, что в случае повышения боевого могущества "Адмирала Виноградова" речь может идти не только о "Калибре-НК", но и о гиперзвуковом "Цирконе".

Модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" после испытаний вернулся в боевой состав ТОФ 27 апреля 2021 года. В ходе модернизации БПК "Маршал Шапошников" проекта 1155 был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение. В частности, теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый, а в перспективе - "Циркон". Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз. Летом 2021 года фрегат принимал участие в больших учениях ТОФ, в ходе которых было испытано все новое вооружение корабля. 

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