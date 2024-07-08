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ТАСС

Орбан заявил, что подготовка к операции на Украине грозит НАТО самоубийством

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Американские военные во время учения НАТО
Американские военные во время учения НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что "задача должна состоять в том, чтобы сохранить Cевероатлантический альянс как мирный проект"

БУДАПЕШТ, 6 июля. /ТАСС/. Подготовка НАТО к проведению операции на Украине противоречит оборонительному характеру организации и грозит ей самоубийством. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek в связи с намеченным на 9-11 июля саммитом альянса в Вашингтоне.

"НАТО приближается к переломному моменту. Следует помнить, что самый успешный военный альянс в мировой истории начинался как мирный проект, и его будущий успех зависит от его способности поддерживать мир. Но сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны - наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО", - написал глава правительства.

Он отметил, что 25 лет назад Венгрия присоединилась к Североатлантическому альянсу именно в силу его оборонительного характера. С тех пор она остается лояльным союзником, участвуя в миссиях НАТО и расходуя на оборону 2% ВВП. "Но когда речь заходит о будущем НАТО, мы не во всем согласны с большинством стран. Сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире. Такое восприятие неизбежной конфронтации действует как самоисполняющееся пророчество. Чем больше лидеры НАТО верят в неизбежность конфликта, тем больше их роль в его ускорении", - предупредил Орбан.

По его мнению, сейчас это "становится все более очевидным из-за новостей о том, что началась подготовка к возможной операции НАТО на Украине, и даже сообщениям на высоком уровне, что войска стран НАТО уже находятся вблизи украинского фронта". Венгрия заключила с НАТО договоренность о том, что она сможет не участвовать в операциях альянса за пределами его территории, в том числе на Украине, напомнил Орбан.

По его словам, "сторонники конфронтации обычно основывают свои аргументы на военном превосходстве НАТО и западного мира". Британский историк Арнольд Тойнби (1889-1975) утверждал, что "цивилизации гибнут в результате самоубийства, а не убийства". "Нам как самому сильному военному альянсу, который когда-либо знал мир, следует опасаться не поражения от какого-то внешнего врага. Внешний враг, если у него есть хоть капля здравого смысла, не осмелится напасть на страну - участницу НАТО. Нам следует очень сильно опасаться собственного неприятия ценностей, на которых основан наш альянс", - заявил премьер.

Обращаясь к союзникам, он отметил, что "задача сегодня должна состоять в том, чтобы сохранить Cевероатлантический альянс как мирный проект". "Целью, ради которой создавалась НАТО, было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО достигает своей цели, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство", - заключил Орбан. 

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Великобритания
Венгрия
США
Украина
Проекты
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