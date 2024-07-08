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ТАСС

Новый премьер Великобритании заявил Зеленскому о непоколебимой поддержке Киева

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Кир Стармер выразил надежду на скорую встречу с украинском президентом и условился оставаться с ним в тесном контакте

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Новый глава британского правительства Кир Стармер заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией после телефонного разговора лидеров.

"Премьер-министр начал разговор с заявления о том, как важно для него в первый же день пребывания на должности подтвердить непоколебимую приверженность Соединенного Королевства [оказанию поддержки] Украине," - сказано в документе.

Он добавил, что смена консервативного правительства на кабинет лейбористов "никак не повлияет на поддержку со стороны Соединенного Королевства". Он также подчеркнул, что Лондон "продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью". Были затронуты темы предстоящего на следующей неделе саммита НАТО, а также саммита Европейского политического сообщества, который 18 июля примет Великобритания.

Стармер выразил надежду на скорую встречу с Зеленским и условился оставаться с ним в тесном контакте.

Кир Стармер сформировал новое правительство страны по итогам парламентских выборов, прошедших в королевстве 4 июля. После подсчета голосов во всех округах кроме одного Лейбористская партия гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин. У правившей с 2010 года Консервативной партии на всего 121 место. 

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
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