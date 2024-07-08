Поразительные средства: как применяются кассетные боеприпасы в СВО

Российские вооруженные силы нанесли серию успешных ракетных ударов по аэродромам ВСУ

В последние недели российские войска нанесли несколько результативных ударов по аэродромам ВСУ ракетами с кассетными боевыми частями, которые обеспечили поражение рекордного количества авиационной техники ВСУ. Видео применения этих систем опубликованы российским военным ведомством. В августе прошлого года тогдашний глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия может пересмотреть решение о неприменении кассетных боеприпасов из-за нарушения норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима. Какие системы вооруженных сил России применялись в ударах с поражением целей кассетными боевыми частями в специальной военной операции, разбирались «Известия».

Х-101

12 июня 2024 года по авиабазе Васильков недалеко от Киева был нанесен ракетный удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 новейшей модификации, которая оснащена кассетной боевой частью. Украинская сторона традиционно не сообщает о потерях, но на аэродроме совершенно точно находилась авиационная техника. Ракета Х-101 с кассетной боевой частью начала применяться по площадным целям только в последние месяцы и, конечно, описания возможностей этой ракеты в открытой печати нет. Можно предположить, что масса ее боевой части может составлять не менее 400 кг, а значит, кассета может содержать несколько десятков боевых элементов массой по несколько килограмм. Площадь поражения такой боевой части будет составлять несколько тысяч квадратных метров — то есть как раз для поражения небронированных и незащищенных целей, какими и являются самолеты и вертолеты на территории аэродрома. Конечно, такие ракеты могут быть эффективны и против баз и складов военной техники, и против развернутых позиций систем ПВО.

Горящее нефтехранилище на авиабазе Васильков Источник изображения: Фото: ГСЧС

Неядерная крылатая ракета большой дальности Х-101 принята на вооружение дальней авиации ВКС России в 2012 году и в первоначальном варианте с фугасной боевой частью уже применялась в контртеррористической операции в Сирии, а также в ходе первых двух лет СВО. Ракета с кассетной БЧ была разработана, видимо, уже в конце 2010-х — начале 2020-х годов, и в зоне СВО впервые замечена только весной этого года. Ракета Х-101 дозвуковая и на полную дальность может лететь к цели более часа, но она выполнена с использованием технологии снижения радиолокационной заметности и, соответственно, является очень непростой целью для ПВО противника.

«Искандер-М»

В июне и июле 2024 года российские ракетные войска продемонстрировали эффективное поражение авиационной техники ВСУ баллистическими ракетами комплекса «Искандер-М». Уничтожалась техника на аэродромах в прифронтовой полосе в результате работы разведывательно-ударного комплекса с использованием беспилотного летательного аппарата, который в реальном времени сопровождал проведение операции по уничтожению целей. БПЛА обнаруживал цель, передавал ракетчикам её координаты и отслеживал результаты боевой работы комплекса.

12 июня был нанесен удар по аэродрому Миргород в Полтавский области, на котором находился украинский Су-27УБ. Он наносился ракетой комплекса «Искандер-М» с фугасной боевой частью, которая при воздушном подрыве поражает высокоскоростными осколками и фугасным воздействием ограниченную площадь. Заранее около аэродрома был уничтожен ЗРК С-300 ВСУ, который, видимо, прикрывал объект. Судя по всему, такое применение ракетного комплекса было подготовкой к тому, что мы увидели позже.

Боевые расчеты ОТРК «Искандер-М» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

2 июля сразу несколько самолетов Су-27 ВСУ были уничтожены и повреждены на стоянках того же аэродрома Миргород. Министерство обороны России опубликовало видео с разведывательного беспилотника, на котором видно уничтожение двух и повреждение еще как минимум четырех самолетов Су-27. Удар был нанесен ракетой типа 9М723 ракетного комплекса «Искандер-М» с кассетной боевой частью.

Штатная кассетная боевая часть для ракет 9М723 разработана конструкторским бюро Воткинского машиностроительного завода и содержит 54 боевых элемента. Могут применяться разные типы боевой части — осколочные, кумулятивно-осколочные, объемно-детонирующие. Выбор варианта снаряжения ракеты зависит от типа поражаемой цели. Для уничтожения открыто стоящей на аэродроме авиационной техники вполне подходят обычные осколочные элементы. Кассета баллистической ракеты раскрывается специальным зарядом на высоте менее километра, чем обеспечивается площадь поражения более чем в 100 тыс. кв. м (более чем квадрат 300 на 300 м). Радиус поражения осколочных элементов — не менее 10 м. Таким образом, вся не защищенная броней или бетоном техника и личный состав на площади применения боевой части уничтожаются.

Военный аэродрому в Миргороде после удара ракетами комплекса «Искандер-М» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Буквально на следующий день Министерство обороны опубликовало видео поражения боевого вертолета Ми-24 и аэродромной инфраструктуры на аэродроме под Полтавой также кассетным боеприпасом баллистической ракеты комплекса «Искандер-М». Удар наносился во взаимодействии с разведывательным БПЛА, который работал в воздухе над целью и отслеживал операцию в реальном времени. Вертолет уничтожен, наземная техника для обслуживания вертолетов и аэродромные постройки также уничтожены.

Надо отметить, что за счет удачного взаимодействия при применении разведывательно-ударного комплекса поставлен своеобразный рекорд по уничтожению авиационной техники ВСУ. 2 июля впервые одним ударом было выведено из строя сразу шесть самолетов Су-27. Такая потеря для ВСУ невосполнима, так как получить откуда-то подобные самолеты невозможно — их просто нет сейчас нигде в мире за пределами России. И главное, впервые продемонстрировано эффективное применение по авиации на земле кассетных ракетных боеприпасов. И, конечно, не секрет, что комплекс «Искандер-М» может получать целеуказание не только с авиационных дронов, но и, например, от искусственного спутника Земли. Технически это возможно.

Такого рода удары дают представление о высокотехнологичных возможностях современных боевых систем Вооруженных сил России, которые приняты на вооружение в последние полтора десятилетия. Очень хорошая иллюстрация бесконтактных военных действий с применением беспилотной разведки и ракетного комплекса, который уничтожает одним ударом несколько самолетов, находящихся за несколько сотен километров от него. Это действительно боевые действия XXI века.

Дмитрий Корнев