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ТАСС

Стармер и Байден обсудили поддержку Украины

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Британский и украинский флаги на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне
Британский и украинский флаги на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Alberto Pezzali

Стороны договорились работать по всем основным внешнеполитическим направлениям, включая партнерство в рамках AUKUS

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию на Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

"Лидеры обсудили общую приверженность особым отношениям между Великобританией и США, а также общие амбиции по обеспечению экономического роста. Обсуждая геополитические вызовы, лидеры подтвердили непоколебимую приверженность [оказанию помощи] Украине. Премьер-министр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Великобритании незыблема", - сказано в нем.

Кроме того, стороны договорились работать по всем основным внешнеполитическим направлениям, включая партнерство в рамках AUKUS. Стармер и Байден также затронули тему сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона и ситуацию в Северной Ирландии. "Премьер-министр и президент надеются увидеться друг с другом на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе", - отмечается в сообщении.

Стармер занял должность главы правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 4 июля. По предварительным данным, Лейбористская партия под его руководством гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство. У правившей с 2010 года Консервативной партии на данный момент всего 121 место. Подсчет бюллетеней продолжается еще в одном избирательном округе на севере Шотландии. 

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Страны
Великобритания
Ирландия
США
Украина
Проекты
NATO
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