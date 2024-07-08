Белоусов отменил сроки ношения формы в зоне СВО

Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что когда форма приходит в негодность, бойцу сразу выдается новый комплект обмундирования

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки формы в зоне проведения специальной военной операции. Когда форма приходит в негодность, бойцу сразу выдается новый комплект обмундирования, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, видео с заявлением которого разместил телеканал "Звезда" в Telegram-канале.

"Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь (в зоне СВО - прим. ТАСС) нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий - сразу же ему (военнослужащему - прим. ТАСС) это выдается, все на месте есть", - сказал Евкуров.

Он акцентировал, что в пунктах постоянной дислокации действует определенный нормативами срок носки обмундирования, но в зоне специальной военной операции он отсутствует.