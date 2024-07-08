Два новых пакета американской военной помощи Украине

Министерство обороны США объявило о выделении 3 июля 2024 года сразу двух пакетов военной помощи Украине. Первый из них в объеме 150 млн долларов предоставлен распоряжением президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 60-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года, и шестой пакет помощи по линии PDA в 2024 году.

Пусковая установка М192 американского зенитного ракетного комплекса I-HAWK вооруженных сил Украины, июль 2024 года (с) социальные сети

В состав нового пакета военной помощи Украине по линии PDA вошли:

- управляемые ракеты для ракетного комплекса HIMARS,

- старые зенитные ракеты для зенитного ракетного комплекса HAWK,

- 105-мм артиллерийские выстрелы,

- 155-мм артиллерийские выстрелы,

- 81-мм минометные мины,

- противотанковые управляемые ракеты TOW,

- противотанковые управляемые ракеты Javelin,

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4,

- боеприпасы для стрелкового оружия,

- ручные гранаты,

- подрывные заряды и подрывное имущество,

- автомобильные тягачи и трейлеры,

- аэродромные навигационнные системы TACAN и авиационное оборудование,

- запасные части, вспомогательное оборудование и прочее.

Второй пакет военной помощи Украине объемом 2,2 млрд долл одновременно выделен в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), то есть предоставляемое по нему военное имущество будет заказано промышленности. Пакет полностью направлен на закупку новых зенитных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS. В связи с тем, что данные ракеты должны быть еще законтрактованы, а затем изготовлены, то основная их часть в теории должна была быть поставлена Украине через достаточно длительное время. Однако в релизе министерства обороны США указывается, что "как было объявлено ранее, администрация президента США Джо Байдена планирует ускорить поставку этих ракет, изменив последовательность предстоящих поставок по американской программе зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) для Украины. В результате Украина получит зенитные ракеты, которые ей срочно необходимы для защиты своего населения и критической инфраструктуры от воздушных атак России". Таким образом, подтверждено ранее высказанное намерение США направить Украине зенитные ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, сейчас находящиеся в производстве для других иностранных заказчиков по линии FMS.