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ТАСС

Болгария намерена предложить на саммите НАТО переговоры между РФ и Украиной

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Димитар Главчев
Димитар Главчев.
Источник изображения: sofiaglobe.com

Премьер-министр технического правительства Димитар Главчев отметил, что София могла бы выступить посредником

СОФИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Болгария на предстоящем в Вашингтоне саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной, София могла бы выступить посредником. Об этом заявил премьер-министр технического правительства Болгарии Димитар Главчев.

"Я действительно считаю, поскольку это обсуждалось вчера на пленарной сессии [парламента], что мы должны предложить провести мирные переговоры между Россией и Украиной, в которых Болгария могла бы выступить посредником", - цитирует Главчева Болгарское национальное радио (БНР).

Как при этом уточняет БНР, Главчев выразил сомнение, что Болгария может рассчитывать на статус посредника, потому что с этим должны согласиться обе стороны. Он подчеркнул, что переговоры должны проводиться в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

Главчев также сообщил, что на саммите Болгария заявит о выделении €80 млн Украине, но этот шаг еще должен одобрить парламент страны. На какие цели будут выделены эти средства, премьер-министр не уточнил.

Саммит лидеров НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. 

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