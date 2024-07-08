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Интерфакс-АВН

В Минобороны Грузии сожалеют, что США решили перенести учения "Достойный партнер 2024"

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Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси
Флаги Грузии и США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) на территории военной базы в Крцаниси.
Источник изображения: © Sputnik

Тбилиси. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Грузинское министерство обороны выразило сожаление в связи с решением США перенести на неопределенный срок многонациональные учения "Достойный партнер 2024", которые ежегодно проводятся на территории Грузии.

"Мы сожалеем о заявлении министерства обороны США о переносе на неопределенный срок многонациональных учений "Достойный партнер 2024"", - сказано в распространенном в пятницу заявлении оборонного ведомства Грузии.

В заявлении говорится, что международные учения, в том числе "Достойный партнер 2024", выгодны как Грузии, так и Соединенным Штатам Америки и участвующим в них странам-партнерам, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию возможностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению оперативной совместимости.

При этом в министерстве отмечают, что, несмотря на перенос учений, форматы сотрудничества с США продолжаются, в том числе подготовка к многонациональным учениям Agile Spirit ("Проворный дух") 2025.

О переносе учений ранее в пятницу сообщил Пентагон. "США отложат на неопределенный срок проведение учений "Достойный партнер" в Грузии, первоначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона. В документе отмечается, что такое решение связано со "всесторонним пересмотром отношений между США и Грузией".

"30 мая правительство США начало полный пересмотр двустороннего сотрудничества с Грузией. Решение отложить реализацию учений "Достойный партнер" обусловлено ложными обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных стран в попытке оказать давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России, чтобы облегчить давление на Украину, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии", - уточняет Минобороны США.

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Грузия
Россия
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Украина
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
Военные учения
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