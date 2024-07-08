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ТАСС

На Украине разрешили осуществлять некоторые закупки на нужды ВСУ без открытых торгов

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Флаг Украины
Флаг Украины.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Речь идет о обеспечении строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, выполнении мобилизационных задач, а также мерах, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Украинское правительство разрешило проводить некоторые закупки на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) без открытых торгов, сообщили в Минреинтеграции.

По данным министерства, правительство разрешило на период действия военного положения и в течение 90 дней со дня его прекращения проводить закупки товаров, работ и услуг без открытых торгов, если это касается, в частности, обеспечения строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, выполнения мобилизационных задач, а также мер, связанных с подготовкой и выполнением задач территориальной обороны.

То же касается проведения мероприятий по обеспечению защиты объектов энергетики, ядерной и угольной промышленности, нефтегазового комплекса, некоторых объектов критической инфраструктуры, связанных с железнодорожным транспортом, и по исполнению ряда договоров с "Укржелдорогой" о ремонте и восстановлении техники.

В Минреинтеграции добавили, что работу над постановлением ведомство вело совместно с Минэкономики и несколькими областными военными администрациями.

Ранее украинские чиновники нередко оказывались в центре крупных коррупционных скандалов. В частности, в прошлом году СМИ публиковали документы, согласно которым Минобороны закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. На фоне подобных историй в сентябре 2023 года в отставку был отправлен министр обороны Алексей Резников. Его преемник Рустем Умеров назвал одной из своих главных целей борьбу с коррупцией в ведомстве.

В мае украинское издание "Наши деньги" сообщило по итогам журналистского расследования, что Николаевская и Волынская области закупали материалы для укрепления фортификаций по завышенным ценам, став по итогам 2023 года рекордсменами по суммам подрядов. На фоне этой информации в Верховной раде была создана депутатская комиссия для проверки целевого использования бюджетных средств при обустройстве фортификаций в приграничных регионах и закупках беспилотников для ВСУ. 

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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