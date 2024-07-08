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В России рассказали о дополнительной защите отремонтированных БМП-2

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Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС.

«Высокоточка»: отремонтированные БМП-2 оснащают средствами РЭБ и допзащитой

Восстановленные боевые машины пехоты БМП-2 в ходе капитального ремонта оснащают комплектами дополнительной защиты и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

Отмечается, что губернатор Амурской области Василий Орлов посетил 560-й Бронетанковый ремонтный завод холдинга «Высокоточные комплексы». В сообщении подчеркнули, что за прошлый год предприятие более чем в семь раз нарастило объем выпуска отремонтированных БМП-2.

«Завод опережающими темпами сдает БМП-2 по графику поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники в текущем году. Специалисты оснащают боевые машины пехоты комплектами дополнительной защиты и средствами РЭБ», — говорится в сообщении.

В июне стало известно, что БМП-3 начали серийно оснащать системами локального подавления линий управления дронами.

В декабре прошлого года холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что Вооруженные силы России с опережением получили все модернизированные БМП-2М с боевыми модулями «Бережок». БМП-2М вооружены автоматической пушкой, пулеметом, гранатометом и противотанковыми ракетами «Корнет».

ЖЗЛ

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
Корнет
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
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