В Москве пройдет конференция по международной безопасности

Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.

Минобороны РФ проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации 13 августа проведет XII Московскую конференцию по международной безопасности, сообщил глава ведомства Андрей Белоусов.

"Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями, через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества", – сказано в обращении Белоусова, размещенном на сайте Минобороны.

В конференции примут участие представители оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ.

Участникам предлагается обсудить "текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой, устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности", отметил Андрей Белоусов.