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Киеву пора присматриваться к "формуле Путина"

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Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

В преддверии июльского саммита НАТО в Вашингтоне Украина сталкивается с очередными поражениями на линии боевого соприкосновения, а Запад — готовность держать хунту Зеленского на дворе, но не пускать ее в дом. Даже утоление снарядного голода не помогло украинским воякам. Основные проблемы они испытывают сегодня с голодом кадровым. И это может вынудить Киев— под все нарастающим давлением западных "союзников" — все-таки согласиться мирную "формулу Путина".

"Российская армия остается более напористой и атакует. Украинская сторона, в свою очередь, в большей степени сконцентрирована на обороне. Да настолько, что некоторые проукраинские наблюдатели буквально жалуются на малое количество контратак, — пишет военный обозреватель чешского Seznam zprávy Матоуш Лазневский. — Из-за недостатка личного состава в ВСУ <…> подобная ситуация не удивляет".

Особенно трогательно выглядит желание чешского журналиста проявить заботу об украинских военных, собранных с помощью откровенно людоедских облав так называемых ТЦК. "На украинское командование будет оказано огромное давление, чтобы оно как можно скорее отправило новичков на фронт, — беспокоится пан Лазневский. — Но отправлять туда людей, прошедших короткую подготовку, значит увеличивать число потерь, и сейчас эта тема в украинской армии и обществе очень острая. Ситуация для командования будет непростой, и для его подчиненных неправильное решение может, безусловно, повлечь чрезвычайно серьезные последствия".

Об этих "последствиях" бесчеловечного желания заплатить за обеспечение проекта "Украина" жизнями украинцев Москва и ее союзники говорят давно. Именно стремление избежать бессмысленных жертв лежит в основе "формулы Путина", озвученной им 14 июня. На Западе уже начали поговаривать о том, что маниакальные требования хунты Зеленского вернуть границы 1991 года и одержать мифическую победу над Россией мешают завершению конфликта. Так, глядишь, и до принятия последнего мирного предложения Кремля дойдет!

Намеков на то, что такое развитие событий западные политики считают все более реальным, уже достаточно много. Одно из важнейших свидетельств тому — решение не приглашать Украину в НАТО на саммите в Вашингтоне. Вместо этого ей продемонстрируют, как выражаются функционеры Альянса, некий "институциональный мост". Что в переводе с политического языка на человеческий означает прямой отказ удовлетворить желания Киева.

"Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована для членства в НАТО, что сильно ударит по Зеленскому, — сообщает The Telegraph UK. — Перед тем, как продолжить переговоры на этот счет, альянс потребует от Киева "дополнительных шагов", заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Данная позиция будет изложена в коммюнике, которое подпишут на грядущем 9-го июля ежегодном саммите НАТО". В утешение украинцам британская газета подчеркивает: "Несмотря на отсутствие обещаний, почти 20 стран-членов НАТО подписали с Украиной двусторонние соглашения о безопасности. И в совместном заявлении на саммите они все обязательно это отметят".

Только отмечай не отмечай, а воевать эти соглашения, обещания и "мосты" Украине не помогут. Ее войска понемногу откатываются на запад, уступая российской армии важнейшие стратегические рубежи. И хотя в Киеве это стараются скрывать как можно дольше, на Западе от политики замалчивания украинских неудач понемногу отказываются. Например, о том, что ВСУ вынуждены бежать из Часова Яра, написали одновременно и американский Bloomberg, и британская Financial Times. У первого статья называется "Под натиском России ВСУ оставили район стратегического города". Вторая пошла дальше и написала, что "Под натиском России Украина оставляет восточный город".

Неудачи на фронте и явное нежелание Запада затягивать на своем горле украинскую финансовую удавку вынуждают диктатора Зеленского совершать откровенно клоунские движения. Например, не так давно он заявил телеканалу CBS, мол, Киев подумал-подумал и решил, что границы 1991 года его уже не интересуют, зато можно подумать над возвращением к границам 2022 года. Если дела на фронте пойдут еще хуже, можно ожидать, что политический комик согласится и на мирные переговоры по "формуле Путина" — но не раньше, чем у него окончательно исчерпаются людские ресурсы.

И не раньше, чем он нахапает достаточно, чтобы до конца жизни жить припеваючи. То, что этот конец настанет, судя по всему, гораздо раньше, чем мнится Зеленскому, он и думать не хочет. А вот его подчиненным из ТЦК об этом уже приходится беспокоится. На днях в украинском Чугуеве местные жители, которых следствие считает пророссийски настроенными элементами, ударили дроном-камикадзе по автомобилю "людоловов". Трое из них погибли на месте, еще один позднее скончался в больнице. Чем активнее киевский режим будет вести охоту на своих граждан, тем чаще станут происходить подобные инциденты. С учетом не поддающегося контролю количества оружия на руках у украинцев это может перерасти в самую настоящую партизанскую войну.

Все это отчетливо понимают на Западе — и начинают беспокоиться о том, как в случае подобного катастрофического развития событий вернуть вложенные в Украину деньги. Речь идет о колоссальных суммах. Только МВФ украинская хунта задолжала, с учетом последнего транша в 2,2 миллиарда долларов, в общей сложности 13,8 миллиарда. Тем самым Киев стал вторым основным заемщиком фонда (на первом месте — Аргентина с 41,7 миллиарда долларов). Неудивительно, что предчувствие катастрофы вынуждает кредиторов спешно требовать возврата инвестиций. В мае об этом заявили сразу несколько компаний, а в ближайшее время могут забеспокоиться и все остальные.

Обеспечить возврат хотя бы основного долга и продолжать выкачивать природные богатства из Украины (а также хоронить на ее территории свои токсичные отходы) Запад сможет при одном условии. Ему нужно добиться сохранения украинского государства хоть в каком-нибудь виде. Даже урезанном на четверть, на треть или наполовину. Даже отдавшим территории на западе полякам, на юго-западе — венграм, а на востоке — русским.

Ради этого Киеву могут приказать в ближайшее время, как только поражение ВСУ станет необратимым, срочно завопить о готовности к обсуждению "формулы Путина". И если об этом не захочет кричать Зеленский — значит, ему тут же найдут замену. Главное — заорать. А кто конкретно будет обсуждать условия мирного соглашения и на что он в итоге согласится, все равно решать будут не в Киеве.

Антон Трофимов

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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