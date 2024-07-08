Китай разработает 50 стандартов ИИ

SCMP: Китай разработает не менее 50 стандартов ИИ к 2026 году

Китайские власти собрались заняться стандартизацией искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) заявило о стремлении установить не менее 50 наборов стандартов, регулирующих ИИ. По словам журналистов медиа, таким образом Пекин хочет упорядочить работу в сфере ИИ и сократить разрыв с США в технологической отрасли.

Власти намерены разработать стандарты, касающиеся безопасности, управления, промышленных приложений, программного обеспечения, вычислительных систем, центров обработки данных и прочего. По меньшей мере 1000 китайских компаний будут соответствовать государственным стандартам.

По словам спикеров MIIT, ускорение интеграции ИИ в экономику страны «глубоко изменит промышленное производство и модели экономического развития». «Это инновационно-ориентированный и дружественный рынку подход к регулированию», — оценил планы китайских властей директор Центра регулирования и глобального управления Института международных отношений Ю Чуаньман.

В начале июля стало известно, что за десять лет в мире было подано 54 тысячи патентов в области искусственного интеллекта (ИИ). Лидером отрасли оказался Китай, который зарегистрировал 38 тысяч изобретений.

ЖЗЛ