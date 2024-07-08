Военный эксперт раскрыл главную уязвимость ракет ATACMS

Полковник Матвийчук: уязвимость ATACMS — в наведении с помощью космических систем

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главная уязвимость ракет ATACMS заключается в наведении с помощью космических систем управления.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 5 июля, эксперт отметил, что к такому выводу пришли российские военные специалисты после изучения ракеты.

«Теперь мы знаем все сильные и слабые стороны этих ракет, можем полностью нивелировать их угрозу, сделать так, что они вообще не будут попадать по целям», — подчеркнул Матвийчук.

По его словам, у этих ракет есть две системы наведения: инерциальная, которая задается программой, и с помощью космических систем управления. Со второй российские военные смогут успешно бороться. Он пояснил, что российские военные могут создавать «активные помехи, которые приведут к потере ракетой ориентации в пространстве».

Ранее 5 июля стало известно, что российские специалисты изучили строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS. В частности, удалось определить высоту, при которой боеприпасы не срабатывают, пишет RT. Отмечается, что вскрытие кассеты происходит примерно в 200 м над поверхностью грунта, отмечает сайт kp.ru. Радиус разлета осколков составляет около 20 м, но некоторые из них могут пробить металлическую дверь на расстоянии 50 м.

Как сообщает ИА Регнум, боеприпас может не сработать при штатном раскрытии кассеты. В таком случае он остается на взводе и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким шариком нужно соблюдать максимальную осторожность.

1 июля Россия впервые получила доступ к системе наведения и коррекции полета ракеты ATACMS. В распоряжении российской стороны оказались «боевые части ракеты», отмечает 360.ru. В ракете есть система наведения, три лазерных кольцевых гироскопа, благодаря которым она удерживается на отстроенной баллистической траектории, уточняет НСН. Кроме того, коррекция на первичном и последнем участках баллистической траектории производится с помощью GPS-антенны, сообщает «Москва 24».

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил «Известиям», что изучение характеристик ракеты даст возможность выявить критические возможности этого оружия. По его словам, смысл исследования заключается в том, чтобы найти критические данные и проанализировать их.