"Швабе" работает над созданием лазерных устройств с улучшенными характеристиками

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Научно-исследовательского института "Полюс" имени Стельмаха провели исследования и эксперименты по улучшению характеристик лазеров в интересах создания приборов для космической и другой техники, сообщила в пятницу пресс-служба холдинга "Швабе, в состав которого входит НИИ.

"Исследования и эксперименты по улучшению характеристик различных лазеров могут быть использованы в разработке устройств для мониторинга загрязнения окружающей среды, обнаружения опасных веществ, а также при создании перспективных приборов для космической, медицинской и других сфер", - сказано в сообщении.

Результаты этой работы представлены на 21-й международной конференции "Оптика лазеров" (ICLO 2024), которая проходит в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба.

По её данным, речь идёт, в частности, об одночастотных квантово-каскадных лазерах, мощных гибридных полупроводниковых лазерах-тиристорах и др.

Понимание процессов, выявленных в ходе исследований и экспериментов "позволит модернизировать существующие и создать новые перспективные приборы, которые применяются для лазерной обработки материалов, накачки твердотельных лазеров, а также в устройствах для медицины и космических исследований", сказано в сообщении.

Генеральный директор НИИ "Полюс" Евгений Кузнецов отмечает, что в институте "проводится множество исследований, которые впоследствии становятся базой для создания или модернизации устройств".

"В частности, благодаря усилиям наших специалистов сегодня выпускаются лазерные дальномеры, гироскопы и другие высокотехнологичные востребованные продукты", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.