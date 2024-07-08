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ЦАМТО

На Амурском судостроительном заводе ОСК заложен плавучий транспортный док проекта 17574 "Амур"

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Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ЦАМТО, 5 июля. "Амур" – принципиально новое плавучее сооружение, которое повысит эффективность работы предприятия, и расширит номенклатуру строящихся заказов.

Новый док будет отличаться повышенной мореходностью и обеспечит транспортировку различных типов плавучих сооружений по Амуру от места их постройки до Владивостока. При его строительстве будут использованы самые современные судостроительные технологии и оборудование.

Док предназначен для транспортировки кораблей и судов доковой массой до 7500 т и способен принимать суда длиной до 150 м. Благодаря изменяемой осадке, док может как заходить в русло Амура, вплоть до акватории Амурского завода, так и совершать переходы в прибрежной морской зоне с волнением до 6 баллов. На "Амуре" смогут комфортно разместиться экипаж и 30 человек сопровождающей команды перевозимого судна в течение 20 дней.

Строительство дока осуществляется в рамках доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК "Алмаз".

"Этап закладки означает начало строительства заказа. Руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период будет идти в полном соответствии со строительным графиком. Желаю заводу выполнить этот важнейший заказ с надлежащим качеством и в установленные сроки", – отметил на торжественной церемонии закладки дока директор департамента гособоронзаказа АО "ОСК" Вячеслав Господинов.

Закладную доску на новый транспортный док установили генеральный директор ПАО "АСЗ" Михаил Боровский и Вячеслав Господинов.

Основные ТТХ плавдока: длина – 177,8 м, ширина – 32 м, осадка – 3-5 м, грузоподъемность – 7500 т.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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