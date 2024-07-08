Столтенберг ожидает, что на саммите НАТО 9-11 июля будет согласован существенный пакет помощи Украине

Альянс также возьмет на себя координацию международной помощи Киеву, сказал он

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Самой неотложной задачей саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг назвал поддержку Украины и заявил, что организация займется координацией международной помощи Киеву.

"Я ожидаю, что на следующей неделе главы государств и правительств согласуют существенный пакет поддержки Украины. Прежде всего, помощи в учебной подготовке в области безопасности для Украины со стороны альянса", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, "НАТО возьмет на себя координацию предоставления большей части международной помощи Украине в сфере безопасности с командованием, возглавляемым трехзвездочным генералом, и с около 700 сотрудников, работающих в штабе в Германии и в логистических пунктах в восточной части Североатлантического альянса".