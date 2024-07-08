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ТАСС

Reuters: НАТО выбирает название группы по поставкам Киеву, не провоцирующее конфликт с РФ

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Первоначально некоторые чиновники НАТО предлагали название "Миссия НАТО на Украине", сообщает агентство

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс не может определиться с названием новой структуры НАТО, ответственной за координацию поставок оружия Украине. Некоторые члены альянса резко против использования термина "миссия" из-за угрозы возникновения открытого конфликта между НАТО и РФ, сообщило агентство Reuters.

По его информации, первоначально некоторые чиновники НАТО предлагали название "Миссия НАТО на Украине" и соответствующую аббревиатуру - NMU (NATO Mission in Ukraine). Как пояснили агентству дипломаты, пожелавшие сохранить анонимность, против такого обозначения резко выступило руководство ФРГ. По мнению Берлина, слово "миссия" может подразумевать перспективу отправки войск НАТО на Украину, хотя альянс ранее исключил такой вариант развития событий.

Reuters добавляет, что впоследствии в военном блоке решили назвать эту структуру "Группой НАТО по помощи и учениям для Украины" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU). Однако некоторые страны выразили недовольство, сославшись на "непривычный характер" подобного наименования. "Все эти сокращения звучат забавно и не несут в себе политического подтекста", - сказал высокопоставленный дипломат НАТО агентству. По данным Reuters, в НАТО все еще находятся "в творческом поиске" перед саммитом альянса в Вашингтоне 9-11 июля по данному вопросу.

12 июня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что отправкой оружия Украине будут заниматься командные структуры альянса под руководством Главкома Объединенных сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, поставки станут обязательными для стран альянса. 18 июня он заявил, что логистикой займутся несколько сотен офицеров блока. Пока поставки Киеву оружия носят добровольный характер и координируются в рамках контактной группы под руководством США в так называемом формате "Рамштайн".

Очередной саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На саммите помимо создания новой структуры для помощи Киеву будет обсуждаться построение "моста в НАТО" для Украины, который должен позволить ей в перспективе стать участницей альянса. 

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