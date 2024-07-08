MWM: удары ВС РФ сильно испортили репутацию танков Abrams во всем мире

Уничтожение Вооруженными силами России (ВС РФ) американских танков Abrams в зоне спецоперации сильно испортило их репутацию во всем мире. Об этом пишет в пятницу, 5 июля, военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Помимо артиллерии, танки Abrams в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72», — отмечается в статье.

Как пишет издание, данные многочисленные инциденты усилили обеспокоенность боевыми качествами техники, как в США, так и в других странах. Уточняется, что в 2010-х годах репутация танка уже пошатнулась после событий в Ираке, когда Abrams потерпели крах, а теперь, после событий на Украине, она оказалась просто испорченной.

Ранее, 3 июля, сообщалось о том, что артиллеристы группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams производства США на авдеевском направлении. Выстрел по танку Abrams был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

28 июня расчет САУ группировки Центрального военного округа (ЦВО) с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь» уничтожил американский танк M1 Abrams ВСУ.

Ранее в том же месяце член прославившегося в ходе СВО экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков рассказал, что американские танки Abrams и Leopard 2 производства ФРГ в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся легкой добычей российских военных, потому что они тяжелые и неповоротливые на украинской земле. Баксиков подчеркнул, что из-за тяжести боевые машины вязнут в жирной и насыщенной почве.

За несколько дней до этого артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ также отметило, что точное наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечили военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-30».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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