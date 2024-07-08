Войти
Известия.ru

MWM указал на испорченную репутацию танков Abrams из-за их уничтожения военными РФ

381
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

MWM: удары ВС РФ сильно испортили репутацию танков Abrams во всем мире

Уничтожение Вооруженными силами России (ВС РФ) американских танков Abrams в зоне спецоперации сильно испортило их репутацию во всем мире. Об этом пишет в пятницу, 5 июля, военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Помимо артиллерии, танки Abrams в ходе многочисленных боев также понесли потери от беспилотников, ручных противотанковых средств и орудий танков Т-72», — отмечается в статье.

Как пишет издание, данные многочисленные инциденты усилили обеспокоенность боевыми качествами техники, как в США, так и в других странах. Уточняется, что в 2010-х годах репутация танка уже пошатнулась после событий в Ираке, когда Abrams потерпели крах, а теперь, после событий на Украине, она оказалась просто испорченной.

Ранее, 3 июля, сообщалось о том, что артиллеристы группировки войск «Центр» ВС РФ уничтожили очередной танк Abrams производства США на авдеевском направлении. Выстрел по танку Abrams был выполнен из 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции.

28 июня расчет САУ группировки Центрального военного округа (ЦВО) с помощью модернизированного управляемого снаряда «Краснополь» уничтожил американский танк M1 Abrams ВСУ.


Ранее в том же месяце член прославившегося в ходе СВО экипажа танка «Алеша» Герой России Расим Баксиков рассказал, что американские танки Abrams и Leopard 2 производства ФРГ в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся легкой добычей российских военных, потому что они тяжелые и неповоротливые на украинской земле. Баксиков подчеркнул, что из-за тяжести боевые машины вязнут в жирной и насыщенной почве.

За несколько дней до этого артиллеристы группировки войск «Центр», применив высокоточный снаряд «Краснополь», уничтожили еще один танк Abrams производства США на авдеевском направлении в зоне СВО. Минобороны РФ также отметило, что точное наведение снаряда и контроль поражения цели обеспечили военнослужащие расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-30».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Ирак
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Краснополь
Мста-С
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.10.2023
Огненный дебют: как показали себя иностранные танки на Украине
20.01.2023
Киев ждет от Запада танки. Но появились серьезные проблемы с их поставками
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
05.07.2010
Танковые войска РФ деградировали: в НАТО уже отработали технологию их уничтожения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов