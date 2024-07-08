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ТАСС

Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву

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Министр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе конференции предполагается обсудить, в частности, вопросы многополярности в современном мире

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на 12-ю Московскую конференцию по международной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества. Предлагаем представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности", - приводят слова министра в обращении к участникам конференции.

По данным военного ведомства, в ходе конференции предполагается обсудить, в частности, вопросы многополярности в современном мире.

12-я Московская конференция по международной безопасности проводится на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот", расположенного в подмосковном парке "Патриот". 

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Россия
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Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
08.07.2024 03:26
Или международную безопасность они еще любят называть "глобальной".Мы уже клевали на этот термин. Так что в Брюсселе сидел наш человечек во имя "партнерства с НАТО во имя мира"    ничего кроме сидения не делалось.НАТОтак  и продолжало приближаться  к нашим границам. Мой тезис о совместной с НАТО операцией , когда на Украине забрезжил нацизм , и я предложил отдать НАТО Восток Украины , а самим занять Запад чтоб встретиться на Припяти как будто на Эльбе в 1945, канул в лету. Лишь на море возле Африканского Рога была возможность соместных действий против пиратства.Они даже разработали проект LCS прибрежного типа , а мы использовали старый БПК "Североморск". Только вот работал лишь "Североморск".  
      Вот такая история 90-х .
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