Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе конференции предполагается обсудить, в частности, вопросы многополярности в современном мире

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на 12-ю Московскую конференцию по международной безопасности. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня, в период становления многополярного мироустройства, очевидно, что только совместными усилиями через открытый диалог можно снизить конфронтацию на международной арене, стабилизировать обстановку и создать общее пространство равноправного сотрудничества. Предлагаем представителям оборонных ведомств, международных организаций, экспертного и политологического сообществ обсудить текущую военно-политическую ситуацию и представить свои взгляды на формирование новой устойчивой и справедливой архитектуры глобальной и региональной безопасности", - приводят слова министра в обращении к участникам конференции.

По данным военного ведомства, в ходе конференции предполагается обсудить, в частности, вопросы многополярности в современном мире.

12-я Московская конференция по международной безопасности проводится на площадке конгресс-центра отеля "ПСБ Патриот", расположенного в подмосковном парке "Патриот".