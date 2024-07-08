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ЦАМТО

Чехия отчиталась о предоставленной Украине военной помощи

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20 сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата
20 сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

ЦАМТО, 5 июля. С момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Прага предоставила Киеву военную помощь на сумму около 7 млрд. крон, сообщило Минобороны Чехии.

Из соображений безопасности передача военной техники из состава ВС Чехии всегда одобрялась правительством в секретном режиме. Тем не менее, по предложению министра обороны Яны Черноховой, Кабинет министров, как и год назад, опубликовал общий обзор предоставленной помощи.

Как заявлено, Чехия стала одной из первых стран, поддержавших Киев в военном отношении. На текущий момент помощь включает не только вооружение и боеприпасы, но и тяжелую боевую технику, в том числе авиационную. При этом передаваемые образцы выбирались после всесторонней оценки влияния их поставки ВСУ на обороноспособность самой Чехии.

По состоянию на 31 мая 2024 года на Украину из состава ВС Чехии были отправлены вооружения и военная техника на сумму 6,75 млрд. крон (около 288,146 млн. долл.). В частности, были переданы: 8 ед. авиационной техники (включая 2 ед. в этом году), 94860 снарядов для артиллерийских систем, в том числе 10000 в этом году.

За предыдущие два года ВСУ получили 62 танка, 131 БМП, 26 машин РХБЗ разведки, 16 комплектов специальных машин ПВО, 47 автомашин, 13 гаубиц, 12 РСЗО, 4900 реактивных снарядов, 645 противотанковых ракет, 8022 противотанковых гранатометов, 128 минометов, 17,4 тыс. минометных выстрелов, 435 ПЗРК, 41258 ед. огнестрельного оружия и свыше 4,2 млн. патронов.

По заявлению министра обороны Яны Черноховой, в настоящее время на хранении ВС Чехии находится ограниченное количество вооружений, которые могут быть переданы ВСУ, однако предоставление помощи не прекратится, а примет другую форму. Так, Чехия участвует в инициативе по боеприпасам, которую курирует Министерство обороны. Утвержденный правительством на прошлой неделе вклад страны в эту программу составляет 865,775 млн. крон. Данные средства будут направлены на закупку боеприпасов у чешской компании STV Group.

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Страны
Украина
Чехия
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