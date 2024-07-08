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Военное обозрение

Командующий ВМС Украины заявил, что истребители F-16 положат конец «полному господству» российских самолетов над Чёрным морем

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Источник изображения: topwar.ru

Переданные Украине американские истребители F-16 положат конец «полному господству» российских самолетов над Черным морем. С таким заявлением выступил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа* (внесен в перечень экстремистов и террористов в России).

Командующий украинским флотом дал интервью британскому изданию Reuters, в котором рассказал, как изменится ситуация с получением Украиной истребителей F-16. По словам Неижпапы*, в настоящее время над Черным морем господствуют российские истребители, но появление на вооружении Воздушных сил ВСУ американских самолетов положит этому конец. Вице-адмирал уверен, что F-16 «оттеснят» российские самолеты и будут прикрывать торговые коридоры.

F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена

- заявил Неижпапа*.

Как пишет украинская пресса, с помощью американских самолетов Киев планирует закрыть от российских самолетов не только район Одессы, но и Николаева и Херсона, чтобы создать из этих городов судоходные коридоры для доставки грузов.

Стоит отметить, что в Киеве возлагают очень сильные надежды на F-16, хотя американцы предупреждали, что этого делать не нужно. Тем не менее Зеленский хочет, чтобы американские самолеты завоевали господство в воздухе, наносили удары по позициям российских войск, а также служили в качестве «летающих ПВО», сбивая российские ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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