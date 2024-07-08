Байден призвал Нетаньяху заключить соглашение с ХАМАС - СМИ

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Тель-Авиве, Израиль, 18 октября 2023 г.

Иерусалим. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху призвал израильскую сторону ускорить заключение соглашения о прекращении огня с радикальной группировкой ХАМАС, сообщили израильские СМИ.

"Пора заканчивать с этим, пришло время заключать сделку", - сказал президент США, которого цитируют в пятницу израильские СМИ.

Глава правительства, по их данным, ответил, что Израиль не закончит войну, пока не будут достигнуты ее цели.

Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером, похвалил Нетаньяху за его решение направить делегацию на очередные непрямые переговоры с ХАМАС с целью достижения соглашения о прекращении огня и обмене заложниками и пленными палестинцами.

По сведениям израильских СМИ, премьер принял это решение еще до заседания "узкого" кабинета министров по вопросам обороны и безопасности, которое было назначено на поздний вечер 4 июля.

Заседание было созвано в связи с тем, что ХАМАС через египетских и катарских посредников передал новый ответ на предложения о сделке.

"Мы изучили ответ ХАМАС, это хороший ответ. Начав переговоры сейчас, можно достичь соглашения в течение двух-трех недель при условии, что премьер-министр и кабинет министров дадут нам зеленый свет при согласовании деталей сделки", - сказал местным СМИ источник, знакомый с деталями переговоров.

По его словам, главное в ответе ХАМАС - отказ от требования об окончании военной операции в качестве условия для освобождения женщин, солдат, стариков и раненых. ХАМАС четко усвоил, что, если он нарушит сделку или если переговоры не увенчаются успехом, Израиль может вернуться к боевым действиям при поддержке США, подчеркнул источник.

5 июля глава "Моссад" Давид Барнеа отправится в столицу Катара Доху для проведения переговоров с ХАМАС по сделке об освобождении похищенных. Там уже находится израильская делегация.

По данным газеты The Times of Israel, Барнеа встретится с премьер-министром Катара Мохаммедом Аль-Тани, чтобы попытаться развить новые предложения по сделке по прекращению огня и заложникам.