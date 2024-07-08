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В России раскрыли главную уязвимость ATACMS

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Фото: United States Army / Reuters
Фото: United States Army / Reuters.

Полковник Матвийчук: после изучения ВС РФ ATACMS перестанут попадать по целям

Главная уязвимость ракет ATACMS, обнаруженная российскими военными специалистами, — наведение с помощью космических систем управления, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Мы уже знали достаточно о боеприпасах ATACMS, но главное, что нам удалось раскрыть — это система управления и наведения, — сказал военный. — И теперь мы знаем все сильные и слабые стороны этих ракет, можем полностью нивелировать их угрозу, сделать так, что они вообще не будут попадать по целям».

У ракет ATACMS, как объяснил Матвийчук, две системы наведения: инерциальная, которая задается программой, и с помощью космических систем управления. Со второй российские военные смогут успешно бороться.

«Мы не знали всех характеристик, теперь знаем. Есть разные частоты, которые теперь передаются в аналитические центры для анализа и контроля. Дело в том, что там, где есть космическая система управления, мы можем вмешиваться, создавая активные помехи, которые приведут к потере ракетой ориентации в пространстве», — рассказал полковник.

Ранее сообщалось, что российские специалисты раскрыли принцип работы кассетного суббоеприпаса ракеты ATACMS. В состав ракеты входит 275 кассетных суббоеприпасов М74. После сброса они раскрываются на уровне примерно 200 метров от поверхности.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
08.07.2024 04:15
Подумали бы лучше как активировать взрыватель при помощи  РЭБ подальше от тчк прицеливания.
0
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