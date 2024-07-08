Рекордные убытки Северной верфи

Как сообщило издание "Деловой Петербург" в материале Светланы Афониной "Всё дальше в минус: Северная верфь объяснила причины рекордного убытка", ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация", - ОСК) не удаётся преодолеть финансовые проблемы. Чистый убыток предприятия в размере 6,9 млрд рублей в 2023 году стал для него рекордным.

Церемония спуска на воду на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") строящегося для ВМФ России корвета "Проворный" (заводской номер 1006) проекта 20385. Санкт-Петербург, 18.06.2024 (с) Министерство обороны России

Финансовые показатели ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" ухудшаются на протяжении трех последних лет. Так если в 2021 году выручка предприятия составляла 30,97 млрд рублей, то в 2022-м она снизилась до 24,06 млрд, а в 2023-м - до 16,52 млрд. В свою очередь, чистый убыток ПАО нарастал: с 3,55 млрд в 2021 году до 5,89 млрд в 2022-м и до 6,93 млрд в 2023-м, говорится в его годовом отчёте. Добавим, что стоимость чистых активов ПАО на конец 2023 года имела отрицательное значение и была меньше размера его уставного капитала.

В пресс-службе Северной верфи отказались от комментариев. Однако оценка ситуации приведена в отчёте ПАО за 2023 год. В числе основных причин снижения выручки на предприятии называют "недостаточное финансирование со стороны заказчика, что приводит к срыву запланированных сроков контрактации и, как следствие, влечёт за собой перенос сроков контрагентских поставок и выполнения контрагентских работ". В свою очередь, срыв основными поставщиками сроков поставки оборудования оказывает влияние на сроки постройки, спуска, проведения пусконаладочных работ и выход заказов на заводские ходовые испытания, отмечается также в документе.

На рост чистого убытка основное влияние "оказало получение убытка от основной деятельности и убытки прошлых лет, выявленные в текущем периоде, а также отражение… корректировки стоимости заказа на основании подписанного дополнительного соглашения к контракту", говорится в отчёте.

Добавим: в январе-марте 2024 года выручка ПАО снизилась до 2,6 млрд рублей (с 3,2 млрд в I квартале 2023-го), чистый убыток сократился до 1,4 млрд (2,1 млрд годом ранее), говорится в его финансовой отчётности.

Вероятно, поправить финансовое положение Северной верфи без "материнской" ОСК не получится. Возможно, с этим было связано решение акционеров провести дополнительную эмиссию в марте 2024 года. Напомним: Северная верфь планирует разместить по закрытой подписке 3 145 655 акций по 8069 рублей за штуку. На данный момент процедура ещё не завершена.

По подсчётам ДП, при выкупе всего объёма допэмиссии Северная верфь привлечёт 25,4 млрд рублей. На какие цели планируется направить эти средства, на верфи не сообщали. При этом у неё есть как минимум два крупных проекта, связанных с модернизацией, в которые могут потребоваться инвестиции. Первый - это продолжение строительства эллинга, который нужен предприятию, чтобы строить корабли и суда большего водоизмещения. Предыдущие три подрядчика не справились с этим проектом, готовность эллинга оценивается в 28%.

Продолжится и строительство металлического плавучего дока, который ведёт для верфи астраханское судостроительное производственное объединение АО "ЮЦСС". Док грузоподъёмностью 25 тыс. тонн предназначен для спуска на воду кораблей и судов, а также для их подъёма из воды для осмотра и разных работ.

В портфеле заказов Северной верфи сегодня 22 судна и корабля на период до 2027 года. В 2024-м планируется сдача траулера-процессора "Капитан Геллер" и ярусолова-процессора "Марлин".

В феврале 2024 года были досрочно прекращены полномочия гендиректора Северной верфи Игоря Орлова. На данный момент предприятием руководит Михаил Ненюков.