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Ошибки командования украинской армии, связанные с размещением авиации на военном аэродроме в Полтавской области могут дорого обойтись Киеву. Об этом пишет немецкое издание ZDF.

В опубликованной в немецкой газете статье отмечается, что ВС РФ успешно атаковали украинскую военную авиабазу в городе Миргород Полтавской области. Киев был вынужден признать "определенные потери", хотя при этом воздержался от конкретных цифр. При этом российскому разведывательному беспилотнику удалось пролететь над аэродромом, идентифицировать цели и передать координаты для ракет, которыми после этого был нанесен удар.

Автор статьи раскритиковал украинское командование за отсутствие надлежащих мер по защите аэродрома. В Миргороде самолеты базировались не в укрепленных бункерах или подземных ангарах, а под открытым небом. При этом они не были даже накрыты маскировочной сеткой.

Немецкое издание называет "удивительным и обескураживающим" факт, что после двух лет активных боевых действий оставшиеся у Киева немногочисленные боевые самолеты все еще размещаются на аэродромах вблизи линии фронта без каких-либо защитных мер. После успешной атаки ВС РФ Киеву придется ограничить использование аэродрома в Миргороде, "возможно, навсегда".

ZDF резюмирует, что предстоящее расследование должно прояснить, было ли поражение украинского военного аэродрома результатом "халатности, неосторожности или простого невежества".