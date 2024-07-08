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ТАСС

Боррель: ЕС исключает для себя возможность официальных контактов с президентом России

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: AP Photo/ Jean-Francois Badias

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять ЕС в ходе визита в Москву, сообщил глава дипслужбы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Евросоюз исключает для себя официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, поэтому премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не имеет права представлять ЕС в ходе визита в Москву. Этот визит проходит "исключительно в рамках двусторонних отношений", утверждает глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в распространенном в Брюсселе заявлении.

"Премьер-министр Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву", - написал Боррель. Он подчеркнул, что позиция ЕС по СВО России на Украине "исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным". "Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией", - утверждает главный евродипломат.

Боррель подчеркнул, что председательство в Совете ЕС не дает Венгрии никаких особых прав по представлению ЕС на международной арене, и что этими полномочиями эксклюзивно обладает только он сам (а после его отставки в октябре - Кая Каллас) и уходящий глава Евросовета Шарль Мишель (с декабря - Антониу Кошта).

"Венгрия на ротационной основе занимает пост председателя Совета ЕС до 31 декабря 2024 года. Это не предполагает никакого внешнего представительства Евросоюза, что является компетенцией председателя Европейского совета (Шарля Мишеля - прим. ТАСС) и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (Жозепа Борреля - прим.ТАСС)", - написал Боррель.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил в утреннем эфире радиостанции Kossuth, что выступает в контактах с Москвой и Киевом не от имени Брюсселя, а от своего собственного имени. В то же время он не подтвердил и не опроверг сообщения о предстоящем визите в Москву.

2 июля Орбан побывал в Киеве, где встретился с Зеленским и предложил временно прекратить огонь, чтобы подготовить переговоры с Россией. В связи с этим в европейских СМИ появились предположения о том, что 5 июля он может нанести визит в Москву. Сразу после этого председатель Евросовета Шарль Мишель заявил в Брюсселе, что ЕС не предоставлял Венгрии мандат на ведение переговоров с Украиной и Россией. 

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Венгрия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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