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Блоковый подход неприменим к Индии, страна не присоединилась к НАТО, но многие страны альянса являются партнерами Индии в сфере обороны. На сегодняшний день НАТО предпринимает все возможные попытки расширить свое влияние на Индо-Тихоокеанский регион.

На сегодняшний день НАТО в Индии нет, однако Брюссель заинтересован в присутствии в данном регионе, чтобы сделать его «свободным, открытым и безопасным». Об этом заявил посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти. По его словам, альянс якобы не обращался к Индии с запросом о расширении своего присутствия, но многие страны Запада и так имеют прочные связи с Индией.

В Индии нет присутствия НАТО, и я не знаю о таком запросе,

- заявил Гарсетти.

Стоит отметить, что американский дипломат лжет, когда говорит, что альянс не пытался залезть в Индию. В прошлом году США предложили Индии присоединиться к формату НАТО+, куда уже входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Однако в Нью-Дели от такого «щедрого» предложения решили отказаться, посчитав, что американцы планируют вовлечь Индию в противостояние с Китаем и Россией. В МИДе Индии тогда заявили, что у американцев в голове концепция НАТО, а для Индии этот шаблон неприменим.

Хотя Индия и отказалась от присоединения к формату НАТО+, Нью-Дели наращивает оборонное сотрудничество с Вашингтоном, чего раньше не было. Так что и в вопросе присоединения к альянсу все еще может поменяться.