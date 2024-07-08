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ЦАМТО

Индия приобретет российские бронеавтомобили К-53949 "Тайфун-К"

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Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К"
Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

ЦАМТО, 5 июля. Индийская компания Armored Vehicle Nigam Limited (ANVL) планирует организовать лицензионное производство российского бронированного автомобиля класса MRAP К-53949 "Тайфун-К".

Об этом 4 июля в сети X заявил Ришав Гупта, сотрудник Индийской административной службы (Indian Administrative Service – IAS), являющейся административным подразделением Всеиндийских служб правительства Индии.

По словам чиновника, испытания российского бронеавтомобиля на данный момент завершены и в ближайшее время ожидается подписание контракта. Ришав Гупта также опубликовал несколько фото К-53949 "Тайфун-К" в составе колонны вместе с другими бронированными машинами компании ANVL с колесной формулой 4x4 и 6x6 во время испытаний в Индии.

Как уже сообщал ЦАМТО, командование Сухопутных войск Индии планирует закупить около 800 легких многоцелевых бронированных машин (LAMV) для применения в высокогорных районах, на равнинах и в пустынях.

Запрос об информации (RFI), являющийся начальным этапом тендерной процедуры, был опубликован 1 июля 2022 года с целью доработки требований, определения категории закупки и потенциальных индийских поставщиков, способных реализовать проект и поставить бронемашины в течение 36 месяцев с даты подписания контракта. СВ Индии планируют закупать 300 бронемашин LAMV в год.

Как планируется, они будут применяться разведывательными подразделениями механизированных и бронетанковых частей Сухопутных войск Индии. В RFI упоминались две разные версии LAMV: одна с базовыми функциями, а другая с более сложными, каждая со своим набором технических требований.

LAMV первой версии должна представлять собой машину с колесной формулой 4х4 с правым рулем, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.1 во всех проекциях, включая днище, двери, ветровое стекло и оконные стекла. Расчет – не менее 4 человек, включая водителя. Машина должна транспортировать полезную нагрузку массой 1,25 т, развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе (35-45 км/ч км/ч на пересеченной местности), запас хода – до 400 км (200 км на пересеченной местности).

LAMV второй версии должна представлять собой машину с правым рулем, соответствующую требованиям STANAG-4569 Level.2 во всех проекциях, включая днище, двери, ветровое стекло и оконные стекла. Расчет – 4 человека. Машина должна транспортировать полезную нагрузку массой 2 т, развивать максимальную скорость 100 км/ч по шоссе (50-70 км/ч на пересеченной местности), запас хода – до 400 км (200 км на пересеченной местности). Машина должна обеспечивать возможность интеграции средств разведки и ДУМВ с 12,7-мм пулеметом.

Как планируется, закупка новых систем будет осуществляться в категории "Покупка спроектированного, разработанного и изготовленного в Индии" (Indian-IDDM – Indian-indigenously designed, developed and manufactured) "Процедуры оборонных закупок 2020" (DAP 2020).

Машины LAMV должны обладать высокой мобильностью и обеспечивать защиту расчета, а также транспортировать различную боевую нагрузку, включая вооружение калибра 7,62/12,7 мм, боеприпасы, средства наблюдения (РЛС обнаружения наземных целей, тепловизоры на выдвижной мачте) и связи, необходимые для выполнения поставленных задач.

Применять технику планируется на равнинной и пустынной местности, а также в высокогорных заснеженных районах восточного Ладакха и северного Сиккима (на высотах до 5000 м). Машины, в частности, должны будут обеспечивать раннее обнаружение противника с применением интегрированных БЛА. Усовершенствованная версия должна быть оснащена интегрированной системой наблюдения и целеуказания, которая может включать привязные БЛА, разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы для поражения целей.

Таким образом, К-53949 "Тайфун-К", находящийся на вооружении ВС РФ и соответствующий вышеизложенным требованиям, может стать потенциальным кандидатом для удовлетворения потребностей индийских вооруженных сил в данном проекте. По информации Armyrecognition.com, кроме ANVL заявки на участие в нем также подали Ashok Leyland, Kalyani Strategic Systems, Tata и Mahindra.

Armored Vehicles Nigam Limited (AVNL) – государственное оборонное предприятие, созданное в 2021 году со штаб-квартирой в Авади, Ченнаи. Компания AVNL стала ключевым игроком в оборонном секторе Индии и, как ожидается, в 2024 году представит прототип перспективной боевой машины пехоты (FICV). Компания является производителем ОБТ "Арджун".

ANVL имеет обширный опыт взаимодействия с российским ОПК. На ее предприятиях производились ОБТ Т-90 "Бишма", Т-72, мостоукладчики на базе Т-72, а также многочисленные специальные машины, созданные на базе платформы Т-72.

"Тайфун" – семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности, разработанное кооперацией из более чем 120 предприятий. Автомобили семейства выпускаются с колесными формулами 6х6 (КАМАЗ-63969) и 4х4 (КАМАЗ-53949), обладают высокими боевыми и эксплуатационными характеристиками (подвижность, защищенность, боевая мощь, дизайн и эргономика).

КАМАЗ-53949 "Тайфун-К" предназначен для решения задач всестороннего обеспечения общевойсковых и специальных подразделений, включая миротворческие формирования, в различных условиях обстановки. Может использоваться для перевозки личного состава и воинских грузов, а также в качестве базового шасси для монтажа различных технических систем и вооружений. Обладает высокими показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости и маневренности по всем видам дорог и местности. Способен без предварительной подготовки форсировать броды глубиной до 1,50 м, подниматься по склонам с углом до 30 град.

Дизельные двигатели мощностью 350 и 450 л.с. и автоматические трансмиссии позволяют автомобилям развивать на шоссе скорость не менее 100 км/ч и проходить без дозаправки до 1000 км. Применяемая на всем семействе автомобилей гидропневматическая подвеска обеспечивает высокую плавность хода и эффективное гашение колебаний, позволяя как автоматически, так и принудительно изменять характеристики жесткости подвески, величину дорожного просвета, регулировать положения кузова относительно дорожного полотна. Автоматическое регулирование дорожного просвета осуществляется в зависимости от скорости движения автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения конкретного человека.

Автомобили семейства "Тайфун-К" обеспечивают высокую противоминную и баллистическую защиту. Специальные сиденья, наряду с другими конструктивными особенностями, уменьшают последствия воздействия ударной волны на экипаж и десант при подрыве взрывного устройства эквивалентом 8 кг тротила под любым колесом и в любом месте под днищем машины. Высокий уровень баллистической защиты обеспечивает "сэндвич" из внутренней обычной броневой стали и внешней керамической брони нового поколения.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Arjun Mk II
КамАЗ-53949
Т-72
Т-90 "Владимир"
Тайфун-К
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FICV БМП
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