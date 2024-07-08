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Военное обозрение

Проходящая ходовые испытания ДЭПЛ «Великие Луки» совершила глубоководное погружение

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжающая проходить заводские ходовые испытания подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 провела глубоководное погружение. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ДЭПЛ «Великие Луки» в рамках проходящих испытаний провела глубоководное погружение на одном из морских полигонов Балтийского флота, опустившись на глубину 180 метров. Находившийся на борту экипаж и представители промышленности проверили работу систем и механизмов субмарины, а также отработали алгоритмы управления подлодкой на глубине и различные способы всплытия.

Погружение обеспечивали боевые корабли и спасательное судно СС-750 Балтийского флота.

Вторая серийная «Лада» все еще находится на заводских ходовых испытаниях, сроки окончания которых пока никто не называет, но передать субмарину планируют до конца этого года. «Великие Луки» усилит Балтийский флот, решение об этом уже принято.

«Великие Луки» — вторая серийная подлодка проекта «Лада» после головной «Санкт-Петербург» и первой серийной «Кронштадт». Является долгостроем, заложена она была 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием «Великие Луки» по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта. Спуск на воду подлодки произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-587 Великие Луки
Компании
Кронштадт
Проекты
677 Лада
БФ
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