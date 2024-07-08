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Военное обозрение

Испанская армия проводит испытания системы Future Soldier System, повышающей возможности солдат с помощью цифровых технологий

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Источник изображения: topwar.ru

Фото носит иллюстративный характер

Вооруженные силы Испании в настоящее время проводят тестирование разработанной компаниями Indra и GMV системы Future Soldier System. Данная система направлена на повышение эффективности действий солдат на поле боя в условиях современной войны.

Первичные испытания система уже прошла на полигоне пехотной академии испанской армии в Толедо. Как утверждают испанские военные, модульное решение оснастит солдата наиболее передовыми технологиями связи и информации, позволив лучше контролировать ситуацию на поле боя. Внедрение системы позволит цифровизировать не только стратегическое командование армией, но и небольшие армейские подразделения.

Программа по внедрению данной системы финансируется министерством обороны Испании через Главное управление по планированию, технологиям и инновациям (SG PLATIN), процесс испытаний контролируется Главным управлением по вооружениям и материалам (DGAM).

Каждый военнослужащий, находящийся на поле боя, получит специальное оборудование, прикрепляемое к шлему. С помощью этого оборудования можно будет получать информацию о маршруте следования сослуживцев, тактические указания об угрозах и идентифицированных целях. У солдат будут специальные камеры для сбора изображений, усовершенствованное радио, позволяющее определять местоположение солдат с помощью спутниковой связи и передавать им указания и данные.

Кроме того, военнослужащие получат оборудование, способствующее повышению дальности и точности стрельбы. Координация действий между солдатами подразделения позволит предотвратить риски «дружественного огня».

Командир пехотного взвода получит специальный планшет, подключенный к системе управления полем боя (BMS). Его использование поможет офицеру координировать действия подчиненных и соотносить их с действиями других подразделений, оперирующих на данном участке.

Модульный характер системы позволит добавить специальные средства для различения своих и вражеских сил, инфракрасные камеры, усилители изображения и лазерные целеуказатели. Кроме того, солдаты могут получить даже микродроны размером с человеческую ладонь, которые используются для разведки местности и сокращают риски для личного состава.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Испания
Компании
Indra
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