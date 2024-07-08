Замглавкома ВКС Семенов: в России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

ЦАМТО, 5 июля. Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого в мире.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.

"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны", – сказал А.Семенов журналистам.

"Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", – подчеркнул он.