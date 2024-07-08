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Военное обозрение

Морские электростанции во Франции будут обслуживать экипажи на катамаранах

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Источник изображения: topwar.ru

Французская судовая компания Louis Dreyfus Armateurs (LDA) недавно сделала заказ сингапурской компании Strategic Marine на два 27-метровых катамарана. Эти суда потребуются компании для перевозки экипажей, обслуживающих морские электростанции.

Как сообщают французские СМИ, благодаря заказу у сингапурской компании, флот таких судов для обслуживания электростанций увеличится с пяти до семи единиц. О приобретаемых катамаранах известно, что они смогут перевозить по 24 сотрудника на морские ветровые электростанции.

Компания LDA рассчитывает, что новые суда из Сингапура поставят уже в начале 2025 года. Расширение флота, обслуживающего электростанции, как ожидают в компании, позволит масштабировать бизнес в сфере возобновляемых источников энергии – не только собственно во Франции, но и в других странах Европы.

Мы предвосхищаем будущие потребности быстро развивающейся французской отрасли ветроэнергетики

- заявил управляющий директор по возобновляемым источникам энергии в Louis Dreyfus Armateurs Гаэль Кайо.

В свою очередь, генеральный директор сингапурской компании Strategic Marine Чан Энг Ю отметил, что катамараны StratCat 27 хорошо зарекомендовали себя как в Европе, так и в Азии, в том числе на Тайване и в Южной Корее. Соответственно, есть ожидания и относительно эффективного использования таких судов французской компанией-покупателем.

Напомним, что ранее Европейская комиссия одобрила выделение 10,82 млрд евро на развитие и расширение сектора морской ветроэнергетики во Франции. Теперь французские компании начинают работать над дальнейшим масштабированием и развитием данного сектора энергетической отрасли страны.

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Страны
Сингапуp
Тайвань
Франция
Проекты
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