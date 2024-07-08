Воздушные шары НАВ американской армии будут обнаруживать цели на высоте 18 километров

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В последнее время вооруженные силы многих стран мира возвращаются к использованию воздушных шаров. Аэростаты применяют, в первую очередь, для выполнения разведывательных функций, в том числе сбора данных о противнике.

Вооруженные силы США озадачились возможностью использования воздушных шаров для наблюдения за целями на высоте 18 километров. Сейчас американские военные собираются заказать небольшие радиолокационные системы и датчики приема сигналов, которые будут размещаться на высоколетящих аэростатах.

Недавно американские вооруженные силы проверяли возможности воздушных шаров в сфере связи и разведки. Эти испытания проходили в рамках военных учений на Тихом океане. Сейчас Командование связи и электроники армии (CECOM) опубликовало запрос на поставку датчиков сигналов и радиолокационных устройств.

Данное оборудование должно быть пригодно для установки на высоколетящие аэростаты (НАВ). Как утверждают американские военные, оборудование должно позволить идентифицировать и отслеживать важные цели. Затем информация о них будет передаваться в воинские подразделения.

Известно, что аэростаты смогут летать на высоте в 18 километров. В программу американских вооруженных сил входят не только воздушные шары, но и высоколетящие беспилотные летательные аппараты. Главное требование к ним – способность длительное время находиться в воздухе в автономном режиме, чтобы отслеживать важные цели на суше и на море, передавая затем информацию о них в подразделения, способные наносить удары по данным объектам.