Специалисты отряда БЛА "Русские ястребы" используют автоматизированную платформу "Скорпион-М1" в зоне СВО

ЦАМТО, 5 июля. Военнослужащие отряда БЛА "Русские ястребы" в составе Южной группировки войск сорвали очередную попытку ротации подразделений ВСУ на Донецком направлении СВО.

Как говорится в комментарии к видеоролику, представленном на сайте Минобороны 5 июля, применив многофункциональную мобильную дистанционно управляемую платформу "Скорпион-М1", расчет скрытно доставил полезную нагрузку до выявленной цели и выполнил дистанционный подрыв, уничтожив опорный пункт и огневую точку украинских националистов.

Кроме того, беспилотные платформы используются военнослужащими для подвоза продовольствия, воды и боеприпасов подразделениям, выполняющим боевые задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. Военнослужащие разгружают платформу на позиции и отправляют робота обратно.

Также платформа может быть адаптирована под выполнение таких задач, как разминирование местности, установка минно-взрывных заграждений, поддержка мотострелковых подразделений в ходе штурмовых действий.

"Изначально мы рассчитывали применять ее для подвоза БК, продуктов питания, эвакуации с поля боя раненных методом волока. А в дальнейшем мы путем небольших переделок пришли к тому, что применяем ее для уничтожения блиндажей и живой силы противника", – рассказал инструктор отряда БЛА "Русские ястребы" Александр.

Роботизированный комплекс имеет колесную платформу, управляется дистанционно с помощью джойстика, корректирование пути следования ведется с разведывательного беспилотного летательного аппарата, при этом дополнительного длительного обучения операторов для этого не требуется. Управляемая платформа отличается легкостью управления, высокой маневренностью и проходимостью.