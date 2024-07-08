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Военное обозрение

Бразильская армия выбирает между индийской системой ПВО Akash SAM и китайской Sky Dragon

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Источник изображения: topwar.ru

Система противовоздушной обороны Akash

Китай и Индия конкурируют за поставки систем противовоздушной обороны в Бразилию. Речь идет о возможном заключении контракта на поставку средств ПВО для бразильских вооруженных сил.

Индия пытается убедить Бразилию приобрести свою систему противовоздушной обороны Akash SAM («Железный купол»). Китай, в свою очередь, представляет собственную систему ПВО «Небесный дракон». Сейчас преимущества и недостатки обеих систем противовоздушной обороны оцениваются специалистами бразильских вооруженных сил.

Бразилия в последнее время озадачилась укреплением своей системы противовоздушной обороны. В связи с этим 21 июня бразильская армия опубликовала запрос на приобретение проекта системы противовоздушной обороны, способной поражать воздушные цели на средней и большой высоте. Примечательно, что пока бразильские военные склоняются к индийскому предложению.

Источник изображения: topwar.ru

Китайская система ПВО Sky Dragon 50

Генерал Томас Мигель Мине Рибейру Пайва выступил с предложением о заключении правительственного соглашения с Индией о приобретении системы ПВО Akash. Но при этом бразильский военачальник собирается побывать с официальным визитом и в Китае, чтобы обсудить возможное сотрудничество двух государств в сфере обороны.

Ранее делегация вооруженных сил Бразилии уже посещала Китай, где познакомилась с работой системы противовоздушной обороны Sky Dragon 50 или Tianlong-50, а также с самоходной гаубицей SH15. Затем делегация из Бразилии побывала и в Индии. Генералу Пайве продемонстрировали возможности системы ПВО Akash, показали танки Arjun и универсальные вертолеты Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruva.

Как сообщают военные эксперты, индийская система ПВО Akash (AWS) может одновременно поражать несколько целей в групповом режиме. Система установлена на мобильной платформе. С помощью такой системы можно сбивать вертолеты, истребители и беспилотные летательные аппараты. Система отличается оперативностью в обнаружении и поражении воздушных целей.

Известно, что заказ на приобретение индийской системы противовоздушной обороны уже сделала Армения. Интерес к ней проявляют, помимо Бразилии, также Филиппины и Вьетнам.

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Страны
Армения
Бразилия
Вьетнам
Индия
Китай
Филиппины
Продукция
Akash
Arjun Mk II
Dhruv
Железный купол
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