Hensoldt поставит РЛС TRML-4D ВС Латвии и Словении

ЦАМТО, 5 июля. Немецкая компания Hensoldt объявила о подписании контракта на поставку многофункциональных РЛС TRML-4D ВС Латвии и Словении.

Контракт подписан в рамках европейской инициативы в области ПВО European Sky Shield Initiative (ESSI).

РЛС будут поставлены двум странам-участницам ESSI как компоненты зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM. Стоимость продажи превышает 100 млн. евро. Соглашение также включает пакеты технического обслуживания и обучения.

На текущий момент, с учетом заказов Латвии и Словении, Hensoldt заключила в рамках инициативы ESSI с различными заказчиками контракты на поставку более 80 РЛС различных диапазонов.

Как заявил генеральный директор Hensoldt Оливер Дерре, "спрос на европейские системы ПВО высок. Для его удовлетворения в короткий срок компания существенно расширила свои производственные мощности".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Латвии объявило о подписании с немецкой компанией Diehl Defence контракта на поставку ЗРК средней дальности IRIS-T SLM 30 ноября 2023 года. Стоимость соглашения составила около 600 млн. евро.

Контракт на поставку одной батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM для ВС Словакии Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию Германии (BAAINBw) заключило с компанией Diehl Defense в рамках инициативы ESSI в январе 2024 года.

Разработанная в 2018 году TRML-4D представляет собой мобильную многофункциональную РЛС средней дальности C-диапазона (4-8 ГГц) с АФАР, позволяющую обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, в т.ч., малоразмерные, скоростные, низколетящие и/или маневрирующие крылатые ракеты и самолеты, БЛА, а также вертолеты в режиме висения. Станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 различных целей с ЭПР до 0,01 кв.м на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.