"Китай нас опередил". США оказались в тупике с новейшим оружием

Министр ВВС США Кендалл: перспективный самолет нужно удешевить в три раза

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, у американского истребителя шестого поколения возникли проблемы. Сроки создания перспективного самолета в рамках программы NGAD (Next Generation Air Dominance) могут серьезно сдвинуть вправо из-за ожидаемых астрономической стоимости и технологической сложности машины. В Пентагоне не отказываются от проекта, однако не в состоянии сказать, когда истребитель поступит на вооружение. О трудностях NGAD — в материале РИА Новости.

Дорогой и сложный

Конгрессмены, обсуждавшие в июне проект бюджета на 2026 финансовый год, указали, что NGAD — это непомерная финансовая нагрузка. Изготовление даже небольшой серийной партии сочли экономически неоправданным. Аналитики, изучив опыт СВО, сделали вывод: в конфликте высокой интенсивности массовость не менее важна, чем технологическое совершенство.

Визуализация проекта самолета нового поколения NGAD Источник изображения: © Lockheed Martin

Министр ВВС Фрэнк Кендалл выступил категорически против закрытия программы и предложил альтернативу: переработать дизайн перспективного истребителя и требования к нему, чтобы снизить итоговую стоимость. Пока, по оценкам, один самолет шестого поколения не менее чем в три раза дороже предшественника F-35 — до 300 миллионов долларов за единицу. Даже с учетом инфляции и других факторов, влияющих на ценообразование, это значительно превышает возможности среднесрочного военного бюджета.

"Эта платформа в нынешнем виде очень дорогая, — признал Кендалл. — Надеемся в ходе дальнейших работ снизить стоимость, в идеале — до уровня F-35. Но и F-35 весьма недешевый. Тем не менее NGAD по-прежнему в приоритете Военно-воздушных сил. Мы продолжаем изучать концепцию дизайна этого стелс-самолета, чтобы найти способы сэкономить, сохранив ключевые боевые характеристики".

Чертеж самолета, опубликованный отделом перспективных проектов Lockheed Skunk Works Источник изображения: © Lockheed Martin

Один из вариантов радикального удешевления — отказ от адаптивного двигателя. Ранее в Пентагоне называли силовую установку истребителя его визитной карточкой. Она способна приспосабливаться к условиям полета и менять свою конфигурацию для обеспечения наилучшей тяги и производительности в той или иной обстановке. Это повышает скоростные и высотные характеристики машины и снижает расход топлива. Однако сейчас в оборонном ведомстве обсуждают возможность разработки более дешевой альтернативы.

Характеристики засекречены

Программа NGAD полностью засекречена, тактико-технические характеристики и внешний вид самолета неизвестны. Работы продолжаются уже несколько лет. В сентябре 2020-го полноразмерный прототип, по сообщениям американских военных, впервые поднялся в небо. Истребитель, получивший обозначение F-X, способен без дозаправки выполнять боевые задачи вблизи китайских границ, а также сопровождать бомбардировщики вглубь вражеской территории для прорыва ПВО. Совершенно невидим для высоко- и низкочастотных радаров, берет на борт гораздо больше вооружения, чем F-22 (пятое поколение). Их NGAD и должен заменить в 2030-х.

Концептуальное изображение дозаправки боевого самолета поколения NGAD разработки Lockheed Martin Источник изображения: © Lockheed Martin

Аналитики предполагают, что перспективный комплекс по размерам не уступает бомбардировщику. Также отмечали, что машину, вероятно, оснастят лазерным оружием. Внешний вид F-X — тема для спекуляций. Достоверной информации нет. Однако еще в 2018-м военное ведомство опубликовало ролик, созданный компьютерным моделированием. Там типичная "невидимка": "бесхвостка" с плавными внешними обводами и минимумом острых граней.

Планер выполнен по интегральной схеме с высоко расположенным крылом и парой мотогондол под днищем. Два турбореактивных двигателя с плоскими соплами. Судя по остекленной кабине, это пилотируемый вариант. Но многие эксперты считают, что истребитель шестого поколения должен быть беспилотным. Впрочем, похож ли новый самолет на концепт из ролика — тайна за семью печатями.

Против Китая

Программа NGAD — это целое семейство связанных систем для воздушного боя. Не только истребители, но и беспилотники, орбитальные аппараты, а также платформы в киберпространстве. Поэтому NGAD иногда называют "системой систем". Самолеты действуют в воздухе не в одиночку. Фрэнк Кендалл говорил, что к ним прикрепят "армию дронов". Каждый истребитель может одновременно управлять пятью летательными аппаратами.

Министр ВВС подчеркнул, что характеристики этих БПЛА, а также их внешний облик пока засекречены. Но не исключил, что линейку дронов представят раньше, чем истребитель. В США не первый год занимаются концепцией "Верный ведомый" (Loyal Wingman). Речь о беспилотнике, берущем на себя некоторые функции летчика: разведывательные, ударные, радиоэлектронного противодействия. Главная задача — действовать там, где человеку опасно. К примеру, в районах, прикрытых глубокоэшелонированной системой ПВО противника.

В России аналогичные беспилотные ведомые разрабатываются для истребителя пятого поколения Су-57. Это тяжелые дроны-невидимки С-70 "Охотник". Они могут не только сопровождать, но и самостоятельно выполнять боевые задачи. Летчик управляет электронным помощником прямо из кабины. А благодаря технологиям малозаметности и истребитель, и дрон эффективны даже в условиях высокой активности вражеской ПВО.

В Новосибирске выкатили первый летный образец "Охотника" с плоским соплом Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба ОАК

Впрочем, главными соперниками перспективного истребителя в Пентагоне считают не российские, а китайские самолеты. Пекин серьезно продвинулся в разработке машины шестого поколения и представил свой концепт еще в 2021-м на выставке Airshow China. Тактико-технические характеристики и боевые возможности не раскрывают, однако известно, что серийное производство планируется наладить к 2035 году.

Американцы очень боятся отстать. Пентагон регулярно проводит военные игры и компьютерные симуляции вооруженного конфликта с Китаем за Тайвань. В большинстве сценариев США терпели поражение и НОАК удавалось закрепиться на острове. В одной из последних симуляций американцы одержали верх, но серьезно схитрив: перенеся боевые действия в ближайшее будущее. То есть использовали не только имеющиеся образцы техники и вооружений, но и перспективные, существующие сегодня только на чертежах. В этом сценарии у истребителей шестого поколения была ведущая роль.