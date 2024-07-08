Эксперт: подход Британии к конфликту на Украине не сильно изменится при лейбористах

Профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд считает, что Лейбористская партия будет усиленно поддерживать Киев

ЛОНДОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Приход Лейбористской партии к власти в Великобритании по итогам парламентских выборов не изменит политику Лондона на украинском направлении. Об этом корреспонденту ТАСС заявил профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд.

"Приверженность [помощи] Украине со стороны Великобритании сохранится при лейбористском правительстве во главе с [Киром] Стармером. Я не ожидаю каких-либо значимых или фундаментальных изменений. Они будут усиленно поддерживать Украину, народ Украины и украинское правительство. Не думаю, что выборы сами по себе будут иметь какие-либо последствия в том, что касается британской внешней политики в отношении Украины", - сказал он.

ЕС в приоритете

По мнению Даймонда, основные внешнеполитические усилия нового правительства будут направлены на укрепление отношений Соединенного Королевства с Евросоюзом. При этом он отметил, что лейбористы не намерены снова поднимать вопрос о возвращении Лондона в состав ЕС. "В манифесте Лейбористской партии четко сказано, что лейбористское правительство с Киром Стармером в качестве премьер-министра не будет пытаться вернуться в Евросоюз. Они не собираются проводить новый референдум о Brexit, подобный тому, что состоялся в 2016 году", - сказал политолог.

"Лейбористы доходчиво изложили свою позицию, потому что они чувствуют, что британская общественность не хочет снова вести споры о том, должна ли Великобритания быть в Европе. Разговоры на эту тему не умолкали на протяжении десятилетия. В то же время лейбористское правительство хочет обеспечить стабильность для бизнеса. Если же мы снова начнем обсуждать вопрос отношений Великобритании и ЕС, то нас ждет очередной период нестабильности", - подчеркнул Даймонд.

Эксперт добавил, что "новых переговоров о долгосрочной основе отношений между Великобританией и ЕС не будет", однако есть основания "ожидать, что правительство Стармера будет теснее [взаимодействовать] с Европой, прежде всего в вопросе торговли для решения торговых разногласий и устранения торговых барьеров". По словам профессора, лейбористское правительство также не будет возвращать Великобританию в единый рынок или таможенный союз ЕС, но может попытаться внести изменения в заключенное с Брюсселем соглашение о Brexit ради увеличения экспорта британских товаров и услуг в Евросоюз.

Он также обратил внимание на готовность лейбористов подписать оборонный пакт между Лондоном и Брюсселем. "Великобритания и другие крупные державы Евросоюза, особенно Франция, имеют длительный период сотрудничества, в том числе в сфере обороны. Я полагаю, что это сотрудничество будет продолжено, усилено и расширено. В Великобритании есть понимание, что в обозримом будущем стране придется выделять больше средств на оборону и разделять это бремя с европейскими государствами. Это будет оборонное партнерство, основанное на общих ценностях и интересах", - сказал Даймонд.

Отношения с США и конфликт в Газе

При этом политолог выразил сомнение в том, что лейбористское правительство будет стремиться заключить соглашение о свободной торговле с США, которое так и не было достигнуто в годы правления Консервативной партии, несмотря на дававшиеся обещания. "Я не думаю, что британское правительство будет сфокусировано на попытках заключить новые торговые соглашения с Соединенными Штатами или с такими странами, как Австралия и Новая Зеландия. Полагаю, что они будут сосредоточены на улучшении положения [Великобритании] на ближайшем экспортном рынке, коим является ЕС", - заметил эксперт.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Даймонд также отметил, что не ждет изменения политики Лондона на этом направлении. "В манифесте Лейбористской партии содержится обязательство признать палестинское государство. Это отличает его от прошлой программы, где это обещание не было так явно выражено, хотя оно лишь подтверждает многолетнюю лейбористскую позицию о необходимости урегулирования [конфликта на Ближнем Востоке] на основе двух государств. Обещание Лейбористской партии имеет важное символическое значение. В остальном же я не вижу возможности для значимых изменений в вопросе британской внешней политики по отношению к Израилю и Палестины", - заключил он.