Российский военкор спрогнозировал вероятные сроки окончания СВО

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Специальная военная операция не закончится в ближайшее время, такой прогноз слишком оптимистичен и не содержит под собой никаких оснований. Об этом в своем ТГ-канале пишет военкор Александр Коц.

По мнению военкора, СВО не закончится осенью этого года, как прогнозируют некоторые эксперты. По его мнению, это может произойти в следующем году, самый ранний срок — это январь будущего года. Но это самый оптимистичный вариант. Коц отмечает, что на сегодняшний день нет предпосылок к переговорам, ни одна из сторон к ним, по большей части, не готова. В военном плане тоже говорить об окончании СВО рано.

К осени мы вряд ли обрушим фронт с такой силой, что противник побежит до польской границы. То есть, закончить к этому сроку СВО военным путем вряд ли возможно. А переговорами тем более. Потому что вести их не с кем.

— пишет военкор.

На данный момент на Украине вести переговоры не с кем, Зеленский нелегитимен, Верховная Рада полностью ему подконтрольна. Предложение о каких-то посредниках Россия не примет. Украина, в свою очередь, не примет условия России, о которых говорил российский президент. Есть еще США, с которыми можно вести переговоры по Украине, но им сейчас не до этого, идет борьба за президентское кресло.

Таким образом, к осени ни военным, ни дипломатическим путем завершить СВО не получится, боевые действия будут продолжаться. Как предполагает военкор, Москва хочет поставить Киев в такие условия, когда он примет российское предложение, понимая, что следующее будет еще хуже.