Российские специалисты изучили принцип работы кассетного боеприпаса ATACMS

Российские специалисты изучили устройство кассетного суббоеприпаса ракеты ATACMS

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Российские специалисты изучили внутреннее строение и особенности работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, определена высота, при которой боеприпасы не срабатывают, рассказал в беседе с РИА Новости специалист по работе с вооружением.

Суббоеприпас представляет собой шарообразный предмет зеленого цвета, по размеру напоминающий теннисный мяч с выступами по одной оси окружности.

"Кассетный суббоеприпас М74. В дальнобойной ракете ATACMS таких 275 штук. Вскрытие кассеты происходит где-то в 200 метрах над поверхностью грунта. За счет выступающих перьев набегающим потоком суббоеприпас начинает свое вращение. Когда он набирает около двух тысяч оборотов, центробежные стопоры расходятся в стороны, и происходит поворот движка внутри. Капсюль-детонатор становится напротив ударника. При ударе о поверхность происходит взрыв боеприпаса", — сказал специалист.

ATACMS — оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из реактивных систем залпового огня, в том числе M142 HIMARS. Накануне стало известно, что российские эксперты изучают систему наведения и коррекции полета ракеты — в их распоряжении оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль.

Cобеседник агентства пояснил, что в случае, когда кассета открылась штатно и боеприпас упал и не сработал, он продолжает находиться на взводе, и его перемещение уже невозможно. Населению при встрече с таким "шариком" нужно быть максимально осторожным.

"Рубашка состоит из штампованной облицовки. Внутри корпус из вольфрамового сплава, имеющий насечки. Внешняя и внутренняя оболочка сварены точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и сам взрыватель. Гранаты РГО (ручная противопехотная граната производства СССР — Прим. ред.) имеют схожую внутреннюю конструкцию. Только у нас применена сталь, у них - вольфрам", — добавил он.

По его словам, при применении вольфрама осколки набирают большую скорость при полете.

"Радиус разлета осколков, согласно данным, составляет порядка 20 метров. Но объективно некоторые осколки даже на расстоянии 50 метров способны пробить металлическую дверь. Осколочное поле меньше, вероятность поражения меньше, но убойная сила осколков представляет большую угрозу. Падение 250 элементов накрывает квадрат 400 на 400 метров, суббоеприпасы падают приблизительно в пяти метрах друг от друга", — рассказал собеседник агентства.

США начали поставлять ATACMS на Украину осенью прошлого года, а в апреле Пентагон подтвердил РИА Новости, что в один из последних пакетов военной помощи вошли ракеты повышенной дальности. Утверждалось, что они предназначены для использования "в пределах суверенной украинской территории". По версии американских СМИ, речь идет о модификации с радиусом поражения 300 километров.

Президент Владимир Путин в октябре прошлого года назвал решение США передать Киеву ATACMS очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не сможет.