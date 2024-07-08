МО Индии получило 35 тыс. собранных российско-индийским предприятием АК-203

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минобороны Индии получило партию в 35 тыс. выпущенных на совместном российско-индийском предприятии автоматов Калашникова АК-203, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited, зарегистрированное и расположенное в Индии, произвело и передало индийскому министерству обороны 35 тыс. автоматов Калашникова АК-203. Учредители предприятия с российской стороны - "Рособоронэкспорт" и концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех", - сказали там.

Как напомнил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Индия - первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя "двухсотую" серию автоматов Калашникова. "Производство продукции развернуто в Индии в полном соответствии программам Make In India и "Самодостаточная Индия". Проект включает трансфер технологий, в его концепцию заложена стопроцентная локализация производства АК-203, - отметил он. - Такие программы - один из трендов современного рынка вооружений и конкурентное преимущество России как надежного поставщика лучших оборонных решений".

В госкорпорации подчеркнули, что АК-203 производятся в Индии с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании, что "обеспечивает высокое качество продукции и соответствие заявленным характеристикам".

"Для повышения степени локализации на завод Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, отгружено все необходимое имущество, полностью оборудованы производственные мощности. Это позволило в оговоренные с Министерством обороны Индии сроки произвести и поставить индийской армии партию в 35 тысяч автоматов Калашникова", - привели в Ростехе слова гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

В ноябре 2023 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщал ТАСС о прохождении испытаний первой партией выпущенных на совместном предприятии в Индии автоматов АК-203. О создании этого предприятия в марте 2019 года заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Об автомате

Автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений Defexpo India 2020. В отличие от предшественника, АК-203 оснащен анатомическим прикладом типа "Магпул" (Magpul) и более удобной пистолетной рукоятью. На усиленной крышке ствольной коробки и верхней части модернизированного цевья размещены планки Пикатинни для установки различных прицелов. Планки стандарта MIL-STD-1913 также установлены в нижней части цевья (для сошек, передней рукояти или тактического фонаря) и на его боковых сторонах (для ЛЦУ или тактического фонаря). На автомат допускается монтаж 40-мм подствольного гранатомета ГП-34.