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ТАСС

Минобороны получило партию "выносливых" пистолетов-пулеметов ПП-2000

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ПП-2000
ПП-2000.
Источник изображения: Ю. Ерёменко

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ получило партию пистолетов-пулеметов ПП-2000, которые отличаются выносливостью и способны вести огонь даже после погружения в воду и грязь. Об этом сообщили в Ростехе.

"Наш холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны партию пистолетов-пулеметов ПП-2000. Оружие отправилось в российские военные подразделения. При массе и габаритах, сравнимых с аналогичными параметрами современного боевого пистолета, ПП-2000 позволяет вести эффективный огонь на дальности до 200 м", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госкорпорации.

Там подчеркнули, что это оружие "отличается хорошей выносливостью". В ходе испытаний в проекте Ростеха "Наш краш" пистолет-пулемет успешно выдержал непрерывный огонь 410 выстрелами, что более чем вдвое превышает его заявленные тактико-технические характеристики (ТТХ). Перед этим оружие многократно роняли в грязь и несколько раз погрузили в воду.

ПП-2000 разработан под патрон 9х19 "Парабеллум". Оружие является одним из самых легких в мире - 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

Серийные ПП-2000 с 2006 года оснащены съемным складывающимся вбок металлическим прикладом. Длина оружия составляет 582-мм с разложенным прикладом и 350-мм - без приклада. Этим оружием могут вооружить военных летчиков - партия ПП-2000 проходит опытную эксплуатацию в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ. Кроме того, пистолет-пулемет положительно прошел испытания по размещению в носимом аварийном запасе (НАЗ). 

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Страны
Россия
Продукция
ПП-2000
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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