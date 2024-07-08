Украинский эксперт: Киев попробует провести наступление ВСУ перед тем, как сесть за стол переговоров

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Украина пойдет на переговоры с Россией только после того, как окончательно поймет, что не в силах переломить ситуацию. Но перед этим она постарается поднять ставки, перейдя в наступление. Такое мнение высказал украинский эксперт Олег Стариков.

ВСУ готовятся к эскалации конфликта, Киев в конце лета — начале осени попытается ударить по российским войскам, чтобы обеспечить себе лучшие условия на возможных переговорах. Если это предполагаемое наступление провалится, то Киев с большой долей вероятности сядет за стол переговоров. Естественно, что на своих условиях, но это уже другой вопрос.

Перед началом переговоров должна быть эскалационная составляющая. Она будет в августе-сентябре,

— заявил Стариков.

Между тем в Киеве считают, что Зеленский практически готов к возможным переговорам, он попытается завершить войну в этом году. С такой версией выступил нардеп Дубинский, находящийся под арестом из-за обвинений в госизмене. По его словам, не нужно искать в поведении нелегитимного президента Украины какие-то подводные камни, все гораздо проще. Рейтинг Зеленского стремительно идет вниз, а поддержка падает, как внутренняя, так и внешняя. Поэтому он попытается завершить конфликт на своих условиях, а не из-за проигрыша в конфликте.

Стоит отметить, что разговоры о новом возможном наступлении ВСУ идут уже довольно длительное время, но будет ли оно на самом деле, точно никто сказать не может.