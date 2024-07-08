Войти
ТАСС

Ивановские и иркутские ракетчики вывели ПГРК "Ярс" на плановые учения

363
0
0
Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении
Подвижный грунтовой ракетный комплекс "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Как пояснили в Минобороны России, расчет совершает марши протяженностью до 100 км

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Тейковского и Иркутского ракетных соединений вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках плановых учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН пусковые установки ПГРК "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что расчет совершает марши протяженностью до 100 км, проводит мероприятия по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организует маскировку и боевое охранение. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

"Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - добавили в Минобороны, подчеркнув, что аналогичные учения в ближайшее время пройдут и в других ракетных соединениях.

РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Развертывание "Ярсов" началось в декабре 2009 года, когда комплекс был принят на опытно-боевое дежурство в РВСН. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ПГРК
Похожие новости
16.05.2011
Москва играет с Вашингтоном в поддавки
20.12.2010
Комплексы типа "Тополь" составляют 55% от стоящих на вооружении в РВСН
20.12.2010
Россия отмечает 51-ю годовщину создания ракетных войск стратегического назначения - ракетно-ядерного щита страны
12.08.2010
Перевооружение – под контролем
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
10.01.2008
Основные итоги деятельности федеральных органов исполнительной власти в 2007 г. и задачи на 2008 г.
09.01.2008
"Тополь-М" и РС-24, подлодки "Борей" и "Юрий Долгорукий", С-400 и Су-34: Минобороны РФ подвело итоги года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 13:48
  • 2535
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.07 07:41
  • 3
Раскрыто обозначение новой ракеты американского «Шершня»
  • 08.07 04:15
  • 1
В России раскрыли главную уязвимость ATACMS
  • 08.07 03:56
  • 1
"Сдают один населенный пункт за другим". Почему на Украине все чаще говорят о мире?
  • 08.07 03:26
  • 1
Белоусов пригласил зарубежные оборонные ведомства на конференцию в Москву
  • 08.07 02:18
  • 3
О новых угрозах для России на Балтике, в связи с расширением НАТО (Финляндия, Швеция)
  • 07.07 20:50
  • 1
Италия намерена приобрести более 200 танков KF51 "Пантер" и 350 БМП KF41 "Линкс" (расширенная версия)
  • 06.07 21:39
  • 468
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 06.07 19:04
  • 1
Финляндия: «Костьми ляжем, но США поможем»
  • 06.07 04:44
  • 1
Решение о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС нацелено на безопасность государств-членов организации - Путин
  • 05.07 20:37
  • 530
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 05.07 12:33
  • 28
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 05.07 03:15
  • 3
Расширяющаяся под руководством Си и Путина и противостоящая США ШОС принимает в свой состав нового пророссийского члена (CNN, США)
  • 05.07 00:29
  • 2
Украинский опыт так и не научил: итальянская армия заказала новую партию колесных танков Centauro II
  • 04.07 19:26
  • 1
США выделили Польше кредит на 2 млрд долларов