Ивановские и иркутские ракетчики вывели ПГРК "Ярс" на плановые учения

Как пояснили в Минобороны России, расчет совершает марши протяженностью до 100 км

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" Тейковского и Иркутского ракетных соединений вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках плановых учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках плановых учений в Тейковском и Иркутском соединениях РВСН пусковые установки ПГРК "Ярс" совершают интенсивные маневренные действия", - сообщили там.

В ведомстве отметили, что расчет совершает марши протяженностью до 100 км, проводит мероприятия по рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерным оборудованием, организует маскировку и боевое охранение. Также военнослужащие отработают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

"Подразделения обеспечения выводят спецтехнику из зон условного химического заражения. Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют совершенствовать выучку личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН", - добавили в Минобороны, подчеркнув, что аналогичные учения в ближайшее время пройдут и в других ракетных соединениях.

РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью. Развертывание "Ярсов" началось в декабре 2009 года, когда комплекс был принят на опытно-боевое дежурство в РВСН.